مهدی امینی یکی از صداپیشگان انیمیشن سینمایی یوز از انتقال فرهنگ ایرانی و محبوبیت این انیمیشن برای مخاطبان سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مهدی امینی که صداپیشگی یکی از نقشهای انیمیشن سینمایی «یوز» را برعهده دارد، درباره این انیمیشن و اهمیت توجه بیشتر به انیمیشن صحبت کرد.
مهدی امینی صداپیشه یکی از نقشهای انیمیشن سینمایی «یوز» درباره نقش خود در این اثر گفت: قهرمان انیمیش، یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن میشود. در انیمیشن سینمایی «یوز» نقش آقای موش را داشتم که خیلی کاراکتر پیچیدهای نبود و داستان عجیب غریبی نداشت. باید یک طنز کوچکی در لحن آن استفاده میشد ولی کاراکتر پررنگی نبود. فکر میکنم انتخاب من برای این نقش هم به دلیل صدای بم و یا تیپ گوییهایی بود که داشتم.
وی ادامه داد: من هم به عنوان گوینده و همچنین صاحب مجموعه کوالیما در کنار این تیم بودم. مخاطبان بسیاری داریم که برای شنیدن و دیدن چنین آثاری بسیار اشتیاق دارند. تمامی عزیزان زحمات بسیار زیادی میکشند و عناوین و آثاری را دوبله کردهاند و به مردم رساندند که با نظر مثبت مردم همراه بوده است. در تمامی کارهای فرهنگی و هنری و سینمایی رضایت مخاطب اصل است و خوشحالیم که میبینیم مخاطب این اثر را هم دوست داشته است.
امینی در بخش دیگری از صحبتهای خود توضیح داد: سرمایهگذاران و متولیان امر باید به چنین بسترهایی توجه داشته باشند چراکه محل اشاعه فرهنگ ایرانی است. تمام چیزی که یک ایرانی درباره عقبه مرز و بوم خود باید یاد بگیرد، از کودکی شکل میگیرد که متاسفانه در حوزه انیمیشن خیلی به این موارد توجه نمیشود و یا بسیار بهای کمی میدهند. چنین اتفاقی باعث دلسردی بسیاری از عزیزان میشود و انیماتورهای بسیار بزرگ ما که متاسفانه الان فعالیتی نمیکنند به دلیل عدم توجه مسئولان است. باید نگاه دقیقتر و کارشناسیتری نسبت به این حوزه شکل بگیرد که متاسفانه در حال حاضر من چنین چیزی را نمیبینم.
این دوبلور بیان کرد: باید به محیط زیست و به حیوانات توجه بیشتری شود یعنی از همان کودکی باید بگوییم که این موارد در معرض خطر هستند. مثل فرش ایرانی، یوز ایرانی و دریاچه ارومیه که متاسفانه از دستش دادیم و کودکان باید آگاه شوند. علاوه بر این مواردی که عرض کردم درس اخلاقی و اتفاقی است که در فیلم میبینیم و باید به آن توجه شود. حتی مکانهایی را که در انتهای انیمیشن معرفی میشود، پیگیر و متوجه این قضیه شوند که به چه صورت تمدن ایران به ما رسیده به چه صورتی باید از آنها نگهداری و پاسداری کنیم.
امینی در پایان درباره کسانی که در مسیر حرفهای الهام بخش او بودهاند، گفت: من عاشقانه و با تمام وجود عزیزان پیشکسوت و برخی از عزیزانی را که در نسل های بعد وارد این حرفه شدند، دوست دارم. یکی از کسانی که صدای او با روح و روان من بازی کرد، زندهیاد استاد جلال مقامی بود. بعد از ایشان هم میتوانم به استادانی از جمله آقایان جلیلوند، اسماعیلی و عرفانی اشاره کنم که متاسفانه از دست دادن این عزیزان برای ما مصیبت بزرگی بود.
شایان ذکر است این انیمیشن سینمایی محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با همکاری بانک صادرات ایران، به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه است و حامد عزیزی مدیر دوبلاژ این اثر است و نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی، حامد عزیزی صداپیشگان «یوز» هستند.