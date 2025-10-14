باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که شرکت آمریکایی آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط شرکت با رژیم تروریستی اسرائیل، اخراج کرده است.
براد گلاسر، سخنگوی آمازون، در بیانیهای به این خبرگزاری ادعا کرد: «ما تبعیض، آزار و اذیت یا رفتارها و اظهارات تهدیدآمیز را به هیچ شکلی در محل کار خود تحمل نمیکنیم، و در صورت گزارش چنین حوادثی، تحقیق کرده و بر اساس نتایج، اقدامات مقتضی را اتخاذ میکنیم.»
بر اساس اطلاعاتی که بلومبرگ به دست آورده است، این کارمند که در فروشگاههای زنجیرهای هول فودز مارکت (متعلق به آمازون) کار میکرد، ماه گذشته پس از انتشار سلسلهای از پستها در کانالهای داخلی اسلک (چت تیمی) شرکت که در آن از روابط آمازون با رژیم تروریستی اسرائیل انتقاد کرده بود، تعلیق شد. او متعاقبا به عنوان نوعی اعتراض، اقدام به توزیع اعلامیههایی در داخل محوطه دفتر مرکزی آمازون در سیاتل کرد.
این کارمند اخراجشده همچنین عضو گروهی بود که در ماه آگوست گذشته (مرداد/شهریور) دفتر براد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت را به عنوان بخشی از اعتراضاتی که هفتهها علیه همکاری با رژیم تروریستی اسرائیل ادامه داشت، اشغال کردند.
شرکت آمازون ، به همراه گوگل (متعلق به شرکت آلفابت)، خدمات رایانش ابری (Cloud Computing) را بر اساس قراردادی مشترک به نام پروژه نیمبوس، به ساختارهای نظامی رژیم تروریستی اسرائیل ارائه میدهند.
منبع: آر تی