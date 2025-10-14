\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0639\u062a\u0645\u062f\u06cc\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0635\u0644 \u0646\u0648\u062f \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0622\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u062a\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u062f\u0631\u00a0 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f.