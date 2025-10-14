سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارش این کمیسیون درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور را قرائت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور را قرائت کرد.

متن این گزارش را در  اینجا بخوانید.

برچسب ها: منابع آب ، بحران آب
