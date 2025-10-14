باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، بر ضرورت ورود گسترده کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرد.
وی در پیام خود که پس از اجرای عملیات تبادل اسرا بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی منتشر شد، نوشت: «اکنون زمان ساختن آیندهای صلحآمیز است.»
لازارینی در ادامه افزود: «فرارسیده زمان آن که اجازه دهیم کمکهای انساندوستانه به صورت گسترده و از جمله از طریق آژانس آنروا به غزه وارد شود.»
پیشتر، یک مقام سازمان ملل که نام او فاش نشده، اعلام کرد که کامیونهای جدید حامل کمکهای بشردوستانه از روز یکشنبه وارد نوار غزه خواهد بود.
به گفته او، این کمکها مجموعا ۱۷۰ هزار تن بوده و فعلا در کشورهای همسایه مانند اردن و مصر مستقر است.
رژیم اسرائیل طی ماههای گذشته مسیر اکثر کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه به غزه را مسدود کرده است. «تام فلچر» رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید این سازمان و شرکای بشردوستانه آن در ماههای گذشته تنها توانستهاند ۲۰ درصد کمکهای مورد نیاز در نوار غزه را تحویل دهند.
فلچر پس از اعلام آتشبس در روز پنجشنبه گفت که همه گذرگاههای غزه باید در مقیاس بسیار بزرگتر باز شوند. او تصریح کرد: «با توجه به سطح نیازها و سطح گرسنگی به یک تلاش جمعی عظیم نیاز است و این همان چیزی است که ما برای آن بسیج شدهایم. ما کاملاً آمادهایم تا در مقیاس وسیع به این امر بپردازیم.»
این مقام سازمان ملل گفت که در ۶۰ روز اول آتشبس، سازمان ملل قصد دارد تعداد کامیونهای حامل کمکهای ورودی به غزه را بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون در روز افزایش دهد و همچنین تحویل مواد غذایی را به ۲.۱ میلیون نفر افزایش دهد. او تاکید کرد: «قحطی باید در مناطقی که شیوع پیدا کرده، معکوس و در مناطق دیگر از آن جلوگیری شود.» و افزود که جیرههای غذایی ویژه برای کسانی که با سوء تغذیه حاد مواجه هستند توزیع خواهد شد و از نانواییها و آشپزخانههای محلی حمایت خواهد شد.
منبع: الجزیره