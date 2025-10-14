باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سبحانی گفت: در پی پیگیریهای مستمر استانداری برای توسعه حمل و نقل هوایی استان استان، موضوع برقراری پرواز در مسیر پارسآباد به تهران در نشستی با رییس سازمان هواپیمایی کشوری بررسی و تصمیمگیری شد.
او افزود: این نشست با هدف تقویت زیرساختهای ارتباطی شمال استان اردبیل و تسهیل دسترسی مردم منطقه مغان به پایتخت برگزار و مقرر شد شرکت هواپیمایی اطلس از هفتههای آینده پروازهای منظمی در مسیر فرودگاه پارسآباد به تهران برقرار کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با قدردانی از همکاری سازمان هواپیمایی کشوری گفت: راهاندازی این خط پروازی گام مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری منطقه مغان بوده و نقش موثری در تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی و مردم منطقه خواهد داشت.
او همچنین بیان کرد: زمان دقیق آغاز پروازهای فرودگاهی در مسیر پارسآباد به تهران و برنامه هفتگی آن از سوی شرکت هواپیمایی اطلس و ادارهکل فرودگاههای استان اردبیل اعلام خواهد شد.
منبع: ایرنا