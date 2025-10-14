دو برادر فلسطینی از اهالی قدس اشغالی پس از ۳۲ سال اسارت از بند اسرائیل آزاد، اما به مصر تبعید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در اقدامی بحث‌برانگیز، برادران فلسطینی عبدالجواد و محمد شماسنه از اهالی قدس اشغالی، پس از تحمل ۳۲ سال حبس در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل، به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد شدند، اما به جای بازگشت به خانه خود، بلافاصله به مصر تبعید شدند. این رهایی با طعم تلخ تبعید، بار دیگر سیاست‌های اشغالگران اسرائیلی در قبال اسرای با سابقه و ساکنان بیت‌المقدس را زیر سوال برد.

شایان ذکر است که مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به مدت سه روز در شرم الشیخ مصر برگزار شد. جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران شد.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
پیش نمایش نتانیاهو و ترامپ در کنست رژیم صهیونیستی + فیلم
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
برنامه ۶۰ روزه سازمان ملل برای کمک‌رسانی به غزه
ادعای ترامپ درباره پایداری توافق آتش‌بس
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
آخرین اخبار
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
برنامه ۶۰ روزه سازمان ملل برای کمک‌رسانی به غزه
ادعای ترامپ درباره پایداری توافق آتش‌بس
امضای توافق آتش‌بس غزه در شرم الشیخ
حماس: آزادی اسرا یک موفقیت ملی بزرگ در مسیر مبارزه برای آزادی است
اجساد دو اسیر اسرائیلی به صلیب سرخ تحویل شد
ادعای ترامپ در شرم‌الشیخ: می‌خواهم تحریم‌های ایران برداشته شود
لغو حضور نتانیاهو در اجلاس آتش‌بس غزه تحت فشار دیپلماتیک ترکیه
ادعای اسرائیل درباره آزادی ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس
امیدواری زلنسکی به الگوبرداری از آتش‌بس غزه برای پایان جنگ اوکراین
ترامپ راهی مصر شد
زیاد النخاله: آزادی اسرا، دستاورد مقاومت و وحدت بود
قسام اسامی اجساد ۴ اسیر اسرائیلی را اعلام کرد
کنسولگری ایران در هرات شرایط و مراحل دریافت ویزا را اعلام کرد
آزادی اسیر فلسطینی پس از ۱۶ سال اسارت
ترامپ: فرصتی برای توافق صلح با ایران داریم
دیدار پرشور اسرای فلسطینی با خانواده‌های خود+ فیلم
سخنرانی ترامپ در کنست قطع و نماینده مجلس اخراج شد
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سفارت افغانستان در هند در اختیار طالبان
برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند
انتصابات گسترده طالبان در سطوح اداری و امنیتی