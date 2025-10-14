دو برادر فلسطینی از اهالی قدس اشغالی پس از ۳۲ سال اسارت از بند اسرائیل آزاد، اما به مصر تبعید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در اقدامی بحث‌برانگیز، برادران فلسطینی عبدالجواد و محمد شماسنه از اهالی قدس اشغالی، پس از تحمل ۳۲ سال حبس در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل، به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد شدند، اما به جای بازگشت به خانه خود، بلافاصله به مصر تبعید شدند. این رهایی با طعم تلخ تبعید، بار دیگر سیاست‌های اشغالگران اسرائیلی در قبال اسرای با سابقه و ساکنان بیت‌المقدس را زیر سوال برد.

شایان ذکر است که مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به مدت سه روز در شرم الشیخ مصر برگزار شد. جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران شد.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک