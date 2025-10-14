باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در کنفرانس نیروگاههای خورشیدی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه تجدیدپذیرها از یک سیاست حمایتی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. این تحول نهتنها یک انتخاب فناورانه، بلکه پاسخی هوشمندانه به چالشهای جهانی انرژی، تغییرات اقلیمی و الزامات توسعه پایدار است.
او افزود: در آغاز مهر ماه ۱۴۰۴، ظرفیت کل نیروهای تجدیدپذیر کشور به ۲۵۵۵ مگاوات رسیده است. این رقم شامل بیش از ۲۰۰۰ مگاوات نیروهای خورشیدی، ۴۰۰ مگاوات نیروگاههای بادی و ۱۰۰ مگاوات از سایر منابع است. این عدد نشاندهنده رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیروهای تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته است که در تاریخ صنعت برق کشور بینظیر است.
طرزطلب ادامه داد: میانگین رشد ماهانه تجدیدپذیرها در شش ماه گذشته حدود ۱۴۰ مگاوات بوده و برنامهریزی شده است که تا دیماه به ۸۰۰ مگاوات برسیم. امیدواریم این هدف محقق شود و تمامی صنعتگران و سرمایهگذاران در این راستا همکاری کنند.
او همچنین به همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: ان روند نتیجه همکاری بین بخش دولتی، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاران است. در ماه گذشته، با حضور آنلاین رئیسجمهور، ۶۵۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر در ۱۴ استان کشور به بهرهبرداری یا عملیات اجرایی رسید.
