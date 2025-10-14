باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تسلیت خاص کامیون‌داران برای درگذشت محمد کاسبی + فیلم

تصاویری از اقدام جالب راننده کامیون‌ها به مناسبت درگذشت مرحوم محمد کاسبی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی درگذشت محمد کاسبی، بازیگر محبوب فیلم «خوش رکاب»، جمعی از رانندگان کامیون با اقدامی ویژه یاد او را گرامی داشتند.

 

مطالب مرتبط
تسلیت خاص کامیون‌داران برای درگذشت محمد کاسبی + فیلم
young journalists club

پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم

تسلیت خاص کامیون‌داران برای درگذشت محمد کاسبی + فیلم
young journalists club

نقش‌آفرینی محمد کاسبی در «مرگ دیگری» + فیلم

تسلیت خاص کامیون‌داران برای درگذشت محمد کاسبی + فیلم
young journalists club

فیلمی دیده نشده از حضور سینماگران در مرقد امام خمینی(ره)/ مسعود کیمیایی، علی نصیریان و جمشید مشایخی پای روضه آهنگران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم
۳۷۸

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم
۲۷۷

نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
۲۱۸

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
آب شیرین‌کن بندرعباس؛ تأمین آب فلات مرکزی ایران + فیلم
۱۶۳

آب شیرین‌کن بندرعباس؛ تأمین آب فلات مرکزی ایران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
مرگ در مسیر سرزمین آزادی + فیلم
۱۲۲

مرگ در مسیر سرزمین آزادی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.