باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعا‌های غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد، شدیداً محکوم می‌کند.

آمریکا به‌عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل‌کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام‌زنی به دیگران ندارد.

مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه، شهید حاج قاسم سلیمانی، که نقشی بی‌بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگمرد و همراهانش را هیچ‌گاه نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که تکرار ادعا‌های کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز، صرفا بار مسئولیت آمریکا را به‌خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاست‌گذاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد.

همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و آمریکا می‌بایست به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی، از جمله ممانعت از هر اقدام موثری علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روند‌های قضائی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی، مواخذه و پاسخگو شود.

سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل، به همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است.

وزارت امور خارجه ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفت‌و‌گو را در تعارض با رفتار‌های خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه می‌توان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از یک هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد؟!

ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود، اهل منطق، گفت‌و‌گو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالیه ایران با شجاعت و قاطعیت عمل می‌کنند.