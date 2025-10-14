وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعا‌های غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد، شدیداً محکوم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعا‌های غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد، شدیداً محکوم می‌کند.

آمریکا به‌عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل‌کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام‌زنی به دیگران ندارد.

مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه، شهید حاج قاسم سلیمانی، که نقشی بی‌بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگمرد و همراهانش را هیچ‌گاه نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که تکرار ادعا‌های کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز، صرفا بار مسئولیت آمریکا را به‌خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاست‌گذاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد.

همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و آمریکا می‌بایست به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی، از جمله ممانعت از هر اقدام موثری علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روند‌های قضائی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی، مواخذه و پاسخگو شود.

سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل، به همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است.

وزارت امور خارجه ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفت‌و‌گو را در تعارض با رفتار‌های خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه می‌توان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از یک هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد؟!

ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود، اهل منطق، گفت‌و‌گو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالیه ایران با شجاعت و قاطعیت عمل می‌کنند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رئیس جمهور آمریکا ، کنست رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
جو بایدن برای درمان سرطان تحت پرتو درمانی قرار گرفت
تاکید بقایی بر موضع اصولی ایران درباره ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
و در پایان بازم یکی به نعل یکی میخ وزارت خارجه!!!!!!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
آخرین اخبار
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
شلیک موشک‌های دقیق سپاه امنیت کشور را تثبیت کرده است
سرلشکر حاتمی: جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای ما درس آموخته داشت
رئیس‌جمهور: باید برای تحقق شاخص‌های استاندارد تلاش کنیم
وزیر کشور: برگزاری انتخابات تناسبی، پایه‌های سیستم حزبی را تقویت می‌کند
پزشکیان: انتخاب شعار عدالت و وفاق برای خاتمه اختلافات بود/ ایران تحریم شدنی نیست
بقائی: تجربه بهترین معیار برای تعیین مسیر آینده با آمریکاست/ قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه یابد
پزشکیان: استان‌ها سهم خود از انرژی را هوشمندانه مدیریت کنند
عارف: به دنبال کنار گذاشتن تحریم‌ها هستیم/ دولت از دخالت در بازار ناراحت است
مقا‌ومت محدود به زمان خاصی نیست/ حکومت بر دل‌ها بزرگترین دستاورد مقاومت است
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند