بنیامین فرجی در نخستین مسابقه تیمی تنیس روی میز ایران مقابل کره‌جنوبی در قهرمانی آسیا، مقابل نفر سیزدهم دنیا به برتری رسید و ایران را یک بر صفر پیش انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله رده‌بندی کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم رقابت‌های تیمی قهرمانی آسیا در کشور هند، تیم ملی ایران امروز (سه‌شنبه) به مصاف کره‌جنوبی رفت و در نخستین بازی بنیامین فرجی جوان شگفتی‌ساز این مسابقات به مصاف «آن جا هیون» از کره‌جنوبی دارنده رنکینگ ۱۳ دنیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

فرجی درحالی در این مسابقه به پیروزی دست یافت که در ابتدا ۲ بر صفر از حریف خود عقب بود.

ملی‌پوش نابغه پینگ‌پنگ ایران روز گذشته در مرحله ۱/۴ نهایی مقابل لین شیدونگ دارنده رتبه دوم دنیا از چین به برتری دست یافته بود.

تیم ملی ایران با ترکیب بنیامین فرجی، نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی به مصاف کره جنوبی رفته است که این بازی هم اکنون با نتیجه یک بر صبر به سود ایران در جریان است.

