به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان کتاب کودک"سورنا و مصرف داروها" به مناسبت هفته کودک به قلم و تصویرگری "ژاله یوسفی نژاد" در سنندج رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ به مناسبت هفته کودک از کتاب مصور"سورنا و مصرف داروها" تولید حوزه هنری استان کردستان به نویسندگی و تصویرگری خانم ژاله یوسفی نژاد رونمایی بعمل آمد.

اسعد فرهادی رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان در این مراسم با اشاره به رسالت حوزه هنری در توحه به حوزه کودک ونوجوان گفت: امروز مهمترین و اصلی‌ترین کانون توجه و فعالیت در عرصه‌های مختلف فرهنگی وهنری حوزه کودک و نوجوان است و بر همین مبنا تلاش داریم تا با تولیدات ارزشمند، کودکان و نوجوانان را در زمینه ورود به عرصه‌های مختلف همراهی نماییم.

وی با توصیه به جمع کودکان و نوجوانان حاضر در این مراسم تصریح کرد: آینده کشور در دستان شماست و برای تأثیرگزاری بهتر و مؤثر در این آینده نه چندان دور باید از هم اکنون به فکر افق‌های روشن پیش رو باشید.

رییس حوزه هنری استان کردستان با بر شمردن فرصت‌ها تصریح کرد: بهترین و مطمئن‌ترین راه رسیدن به این افق‌های روشن توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.

وی فزود: والدین هم باید در این زمینه فرزندان خود را یاری نمایند و تا آنجا که ممکن است از این فرصت در اختیار استفاده کنید و مطالعه و کتابخوانی را به عنوان یک فرهنگ در بین خانواده جاری نمایید.

فرهادی در ادامه به کتاب " سورنا و مصرف داروها" اشاره کرد و گفت: این کتاب با قلم و تصویرگری هنرمند فعال عرصه کودک خانم ژاله یوسفی نژاد در ۱۴ صفحه مصور تمام رنگی توسط حوزه هنری استان کردستان در مهر ۱۴۰۴ توسط انتشارات پرهیب با موضوع کودکان وخطرات ناشی از مصرف نادرست و خودسرانه دارو منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در ادامه این برنامه دکتر علی اشرافی از نویسندگان و مدرسین حوزه داستان در سخنانی با قدردانی از توجه ویژه نویسنده کتاب به موضوع به این مهمی و حوزه هنر‌ی در جهت حمایت از تولید این اثر بر ضرورت توجه به زبان کردی در تولیدآثار در حوزه کودک و نوجوان تأکید کرد.

منتقد بعدی خانم ماندانا صدیق وزیری از فعالین عرصه کودک هم در سخنانی ضمت معرفی نویسنده به ویژگی‌های فنی کتاب پرداخت و با توجه به تمام مؤلفه‌های کتاب کودک این کتاب را کتابی ارزشمند خصوصا در بخش تصویر سازی عنوان کرد.

مراسم رونمایی از کتاب و تحلیل از نویسنده به حضور مسئولین و کودکان حاضر در مراسم پایان بخش این آیین رونمایی بود.

ژاله یوسفی نژاد متولد ۱۳۶۶ در سنندج و فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک محیطی است، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۰ آغازکرد و تاکنون آثار این هنرمند علاوه بر راهیابی به نمایشگاه‌های ده‌ها جشنواره داخلی و خارجی معتبر، مقام سوم جشنواره سبک زندگی ایرانی، را نیز کسب کرده است.

چاپ بیش از۲۰ اثر تصویرسازی در هفته نامه سیروان، ۲ نمایشگاه انفرادی در دانشگاه و شرکت در نمایشگاه‌های جمعی دانشگاه، شرکت در نمایشگا‌های گروهی کاریکاتور، راهیابی به نمایشگاه جشنواره انسان، جنگل، زندگی، راهیابی به نمایشگاه نفوذ، راهیابی به نمایشگاه جشنواره بانوان برزیل و راهیابی به بخش منتخبین جشنواره با موضوع زن مصر و بخش فینال جشنواره کایت ایتالیا بخشی دیگر از موفقیت‌های این هنرمند محسوب می‌شود.