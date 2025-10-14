باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین امروز سهشنبه، اعلام کرد که در صورت لزوم، آماده است تا در جنگ تجاری جاری میان پکن و آمریکا که آخرین فصل آن با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر وضع تعرفههای گمرکی جدید بر واردات چین در روز جمعه آغاز شد، تا پایان بجنگد.
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای گفت: «اگر خواهان جنگ هستید، تا پایان خواهیم جنگید؛ اگر مایل به مذاکره هستید، درهای ما باز است.»
ترامپ روز جمعه اعلام کرده بود که آمریکا علاوه بر تعرفههای موجود، از اول نوامبر (آبان) یا حتی «زودتر از آن»، تعرفههای گمرکی ۱۰۰ درصدی دیگری را بر واردات خود از چین اعمال خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا این اقدام تنشزا را در چارچوب پاسخ به تصمیم چین مبنی بر وضع محدودیتهای جدید بر صادرات فلزات خاکی کمیاب قرار داد. چین بزرگترین تولیدکننده این فلزات در جهان است که در صنایع متعددی از جمله بخش دیجیتال، خودرو، انرژی و حتی تسلیحات، حیاتی محسوب میشوند.
وزارت بازرگانی چین با یادآوری دورهای متعدد مذاکراتی که از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال جاری میان پکن و واشنگتن برگزار شده است، تاکید کرد که سیاست تهدید و وعید در قبال چین کارساز نیست.
این وزارتخانه در بیانیه خود اظهار داشت: «آمریکا نمیتواند همزمان به دنبال گفتوگو باشد و در عین حال با اعمال محدودیتهای جدید تهدید کند. این روش صحبت کردن با چین نیست.»
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که قبل از اعمال کنترلهای صادراتی بر فلزات خاکی کمیاب که پکن هفته گذشته اعلام کرد، آمریکا را در جریان قرار داده است. این وزارتخانه افزود که طرفین روز گذشته (دوشنبه) در سطح کارشناسان، گفتوگوهایی داشتهاند.
منبع: العربیه