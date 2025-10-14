سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه از نمایش شاگردانش در دیدار برابر ایسلند راضی نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال فرانسه در یکی از بازی‌های حساس انتخابی جام جهانی به مصاف ایسلند رفت. شاگردان دیدیه دشان در این بازی خارج از خانه نتیجه‌ای بهتر از تساوی ۲ بر ۲ به دست نیاوردند تا با ۱۰ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی باقی بمانند.

به نقل از لوپاریزین، دشان در نشست خبری بعد از بازی گفت: توضیح آنچه اتفاق افتاد دشوار است. مقابل یک تیم منسجم دفاعی، ریتم و نفوذ لازم را نداشتیم. در بهترین حالت خود نبودیم، اما این بازی‌ها فرصت خوبی برای دیدن بازیکنان دیگر و دادن دقایق بازی به آنها بود.

او درباره گل تساوی ایسلند گفت: این گل بلافاصله پس از دوره‌ای از فشار ما به ثمر رسید. شاید هنوز در حال جشن‌گرفتن گل خودمان بودیم. نمی‌توانیم اینقدر راحت نفوذپذیر باشیم، زیرا یارگیری ما درست نبود و به اندازه کافی روی بازیکنی که توپ را در اختیار داشت فشار نیاوردیم. این قابل قبول نیست. نمی‌توانیم چنین گلی را دریافت کنیم. آنها فرصت‌های زیادی نساختند، فقط دو شوت به دروازه زدند که هر دو گل شد. این اشتباه‌هایی بودند که باید از آنها جلوگیری می‌شد.

دشان ادامه داد: ما از دو بازی چهار امتیاز گرفته‌ایم. اگر می‌توانستیم همه بازی‌ها را برنده شویم این کار را می‌کردیم. بسیاری از بازیکنان غایب بودند، اما کسانی که بازی کردند وظیفه خود را انجام دادند. اکنون چهار امتیاز از شش امتیاز ممکن را در دو بازی اخیر داریم و فیفادی بعدی برای صعود به جام جهانی بسیار مهم خواهد بود.

دشان در پایان صحبت‌هایش از مگنس آکلیوش، بازیکنش، تمجید کرد و گفت: او کم‌کم اعتمادبه‌نفس پیدا می‌کند و کیفیت فنی بالایی دارد. مگنوش شخصیت آرام و متعادلی دارد. او فقط به زمان و تکرار نیاز دارد تا تمام پتانسیل خود را نشان دهد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال فرانسه ، انتخابی جام جهانی ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
ناگلزمان: این یک پیروزی زشت بود
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
اعتراض گسترده مردم نروژ به حضور اسرائیل در بازی‌های مقدماتی جام جهانی + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
آخرین اخبار
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
شگفتی‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ مدال نقره مجموع بر گردن جعفری
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
بازگشت احمدی به ترکیب استقلال در بازی با مس رفسنجان
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال