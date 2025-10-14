سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه از نمایش شاگردانش در دیدار برابر ایسلند راضی نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال فرانسه در یکی از بازیهای حساس انتخابی جام جهانی به مصاف ایسلند رفت. شاگردان دیدیه دشان در این بازی خارج از خانه نتیجهای بهتر از تساوی ۲ بر ۲ به دست نیاوردند تا با ۱۰ امتیاز در صدر جدول ردهبندی باقی بمانند.
به نقل از لوپاریزین، دشان در نشست خبری بعد از بازی گفت: توضیح آنچه اتفاق افتاد دشوار است. مقابل یک تیم منسجم دفاعی، ریتم و نفوذ لازم را نداشتیم. در بهترین حالت خود نبودیم، اما این بازیها فرصت خوبی برای دیدن بازیکنان دیگر و دادن دقایق بازی به آنها بود.
او درباره گل تساوی ایسلند گفت: این گل بلافاصله پس از دورهای از فشار ما به ثمر رسید. شاید هنوز در حال جشنگرفتن گل خودمان بودیم. نمیتوانیم اینقدر راحت نفوذپذیر باشیم، زیرا یارگیری ما درست نبود و به اندازه کافی روی بازیکنی که توپ را در اختیار داشت فشار نیاوردیم. این قابل قبول نیست. نمیتوانیم چنین گلی را دریافت کنیم. آنها فرصتهای زیادی نساختند، فقط دو شوت به دروازه زدند که هر دو گل شد. این اشتباههایی بودند که باید از آنها جلوگیری میشد.
دشان ادامه داد: ما از دو بازی چهار امتیاز گرفتهایم. اگر میتوانستیم همه بازیها را برنده شویم این کار را میکردیم. بسیاری از بازیکنان غایب بودند، اما کسانی که بازی کردند وظیفه خود را انجام دادند. اکنون چهار امتیاز از شش امتیاز ممکن را در دو بازی اخیر داریم و فیفادی بعدی برای صعود به جام جهانی بسیار مهم خواهد بود.
دشان در پایان صحبتهایش از مگنس آکلیوش، بازیکنش، تمجید کرد و گفت: او کمکم اعتمادبهنفس پیدا میکند و کیفیت فنی بالایی دارد. مگنوش شخصیت آرام و متعادلی دارد. او فقط به زمان و تکرار نیاز دارد تا تمام پتانسیل خود را نشان دهد.