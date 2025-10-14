سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از پیروزی در خانه ایرلند شمالی خوشحال بود ولی تاکید کرد که این زیباترین بازی تیمش نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال آلمان پیروزی ارزشمندی را در انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به دست آورد و توانست در خانه ایرلند شمالی با یک گل به پیروزی برسد.
به نقل از اسپورت، یولیان ناگلزمان در نشست خبری پایان بازی گفت: صادقانه بگویم این یکی از زیباترین بازیهای ما نبود. جو ورزشگاه بسیار احساسی بود و مجبور بودیم سخت کار کرده و برای هر توپ دوم، سوم و چهارم مبارزه کنیم. حتی داور هم در پیگیری همه جزئیات مشکل داشت. در نهایت ضربههای ایستگاهی تعیینکننده بودند. ما زیاد روی آنها تمرین میکنیم، چون عنصر مهمی هستند. این یک پیروزی «زشت» بود، اما مهم سه امتیاز است و از کسب پیروزی خوشحالیم.
او درباره عملکرد دروازهبان اولیور باومان و بحثهای مربوط به بازگشت مانوئل نویر به تیم ملی اظهار کرد: از زمان بازنشستگی بینالمللی مانوئل نویر، هیچ بازی را به دلیل اشتباه دروازهبانان نباختهایم. مانوئل فصل خوبی با بایرن مونیخ سپری میکند ولی ما مشکلی در پست دروازهبانی نداریم. این بحث به هیچکس - نه دروازهبانان فعلیمان و نه خود مانوئل که روی باشگاهش تمرکز دارد - سودی نمیرساند.
ناگلزمان در پایان گفت: امروز مهمترین چیز برای ما نتیجه بود، چون در جدول انتخابی بسیار مهم است. بازی در اینجا آسان نیست، توپ زیاد در هوا بود و مجبور بودیم در همه دوئلها مبارزه کنیم. در چنین بازیهایی، سبک بازی مهم نیست بلکه روحیه و نتیجه اهمیت دارد.
در گروه A رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا تیم ملی فوتبال آلمان با ۹ امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار دارد. اسلواکی هم ۹ امتیازی است و ایرلند شمالی با شش امتیاز به ترتیب در رده سوم قرار دارد تا کار برای صعود بسیار سخت باشد.