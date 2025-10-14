سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از پیروزی در خانه ایرلند شمالی خوشحال بود ولی تاکید کرد که این زیباترین بازی تیمش نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال آلمان پیروزی ارزشمندی را در انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به دست آورد و توانست در خانه ایرلند شمالی با یک گل به پیروزی برسد.

به نقل از اسپورت، یولیان ناگلزمان در نشست خبری پایان بازی گفت: صادقانه بگویم این یکی از زیباترین بازی‌های ما نبود. جو ورزشگاه بسیار احساسی بود و مجبور بودیم سخت کار کرده و برای هر توپ دوم، سوم و چهارم مبارزه کنیم. حتی داور هم در پیگیری همه جزئیات مشکل داشت. در نهایت ضربه‌های ایستگاهی تعیین‌کننده بودند. ما زیاد روی آنها تمرین می‌کنیم، چون عنصر مهمی هستند. این یک پیروزی «زشت» بود، اما مهم سه امتیاز است و از کسب پیروزی خوشحالیم.

او درباره عملکرد دروازه‌بان اولیور باومان و بحث‌های مربوط به بازگشت مانوئل نویر به تیم ملی اظهار کرد: از زمان بازنشستگی بین‌المللی مانوئل نویر، هیچ بازی را به دلیل اشتباه دروازه‌بانان نباخته‌ایم. مانوئل فصل خوبی با بایرن مونیخ سپری می‌کند ولی ما مشکلی در پست دروازه‌بانی نداریم. این بحث به هیچکس - نه دروازه‌بانان فعلی‌مان و نه خود مانوئل که روی باشگاهش تمرکز دارد - سودی نمی‌رساند.

ناگلزمان در پایان گفت: امروز مهم‌ترین چیز برای ما نتیجه بود، چون در جدول انتخابی بسیار مهم است. بازی در اینجا آسان نیست، توپ زیاد در هوا بود و مجبور بودیم در همه دوئل‌ها مبارزه کنیم. در چنین بازی‌هایی، سبک بازی مهم نیست بلکه روحیه و نتیجه اهمیت دارد.

در گروه A رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا تیم ملی فوتبال آلمان با ۹ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. اسلواکی هم ۹ امتیازی است و ایرلند شمالی با شش امتیاز به ترتیب در رده سوم قرار دارد تا کار برای صعود بسیار سخت باشد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال آلمان ، تیم ملی فوتبال ایرلندشمالی ، انتخابی جام جهانی ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
اعتراض گسترده مردم نروژ به حضور اسرائیل در بازی‌های مقدماتی جام جهانی + تصاویر
دشان از توقف خروس‌ها ناراضی است
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
آخرین اخبار
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
شگفتی‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ مدال نقره مجموع بر گردن جعفری
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
بازگشت احمدی به ترکیب استقلال در بازی با مس رفسنجان
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال