براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هفت شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰صبح امروز در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۵ و هویزه ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب اعلام شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروههای سنی است.
همچنین این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۳۹، اهواز ۱۲۴، بهبهان ۱۱۸، خرمشهر ۱۴۵ و شوشتر ۱۳۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور ، وضعیت هوا در آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک،، درفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش،، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور