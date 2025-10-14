اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد خبر داد.

شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیأت‌های دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش در آن حضور خواهند داشت.

به گفته بقائی، در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولت‌های عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ضمن تبیین مواضع کشورمان در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشور‌های مختلف دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، اوگاندا
خبرهای مرتبط
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
بقائی: تجربه بهترین معیار برای تعیین مسیر آینده با آمریکاست/ قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
آخرین اخبار
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا
شلیک موشک‌های دقیق سپاه امنیت کشور را تثبیت کرده است
سرلشکر حاتمی: جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای ما درس آموخته داشت
رئیس‌جمهور: باید برای تحقق شاخص‌های استاندارد تلاش کنیم
وزیر کشور: برگزاری انتخابات تناسبی، پایه‌های سیستم حزبی را تقویت می‌کند
پزشکیان: انتخاب شعار عدالت و وفاق برای خاتمه اختلافات بود/ ایران تحریم شدنی نیست
بقائی: تجربه بهترین معیار برای تعیین مسیر آینده با آمریکاست/ قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه یابد
پزشکیان: استان‌ها سهم خود از انرژی را هوشمندانه مدیریت کنند
عارف: به دنبال کنار گذاشتن تحریم‌ها هستیم/ دولت از دخالت در بازار ناراحت است
مقا‌ومت محدود به زمان خاصی نیست/ حکومت بر دل‌ها بزرگترین دستاورد مقاومت است
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند