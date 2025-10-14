فدراسیون فوتبال اعلام کرد هنوز شیراز و مشهد گزینه‌های برگزاری دربی پایتخت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در مورد میزبانی دربی پایتخت در شهری به جز تهران گفت: ورزشگاه پارس شیراز هنوز از گزینه‌های دربی محسوب می‌شود و مسئولان استان فارس تلاش زیادی کردند تا این ورزشگاه به بهره برداری برسد و به آنها خدا قوت می‌گوییم.

وی ادامه داد: ورزشگاه امام رضا (ع) نیز از ورزشگاه‌هایی است که آماده برگزاری بازی‌های ملی و باشگاهی است و به زودی نماینده‌ای از فدراسیون فوتبال به آنجا سفر خواهد کرد تا در مورد برگزاری بازی‌ها در این ورزشگاه به جمع بندی برسند، اما در مورد دربی ابتدا تیم میزبان دربی باید زمین بازی را معرفی کند و سپس در مورد آن تصمیم گیری شود.

علوی ادامه داد: خوشبختانه ورزشگاه نصیری یزد نیز برای میزبانی از بازی‌های تیم چادرملو آماده شده است و از طرفی ورزشگاه انقلاب کرج نیز به چرخه ورزشگاه‌های لیگ برتر اضافه می‌شود می‌توانیم در این ورزشگاه نیز بازی‌ها را برگزار کنیم.

