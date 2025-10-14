معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۵ هزار و ۷۵۰ کمبود معلم در مدارس سراسر کشور داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش صبح امروز برگزار شد.
محمد جعفری، معاون تربیت بدنی در این نشست گفت: تمام فعالیتهای این معاونت بر اساس قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی از جمله برنامه درسی ملی ترسیم شده است.
معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش با اشاره به شعار سال تحصیلی جدید با عنوان «همه با هم برای ایران، برای مدرسه؛ مدرسه برمیگردیم» افزود: رویکرد اصلی ما مدرسهمحوری، کیفیتبخشی، جامعیت، علمی و تخصصی بودن برنامهها و همسویی با سیاستهای دولت در زمینه عدالتمحوری و محرومیتزدایی است.
جعفری ادامه داد: برای اجرای مؤثر برنامهها، ساختار فعالیتها بهصورت هرمی از سطح کلاس تا سطح ملی طراحی شده است تا ضمن افزایش مشارکت، عدالت آموزشی و تربیتی نیز محقق شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به همکاریهای بینبخشی و استفاده از ظرفیت استانها گفت: در قالب تفاهمنامههای مشترک با مدیران کل و معاونان تربیت بدنی و سلامت استانها، برنامههای منطقهای و مدرسهای را با نگاه کارشناسی و تیمی تدوین کردهایم.
جعفری اعلام کرد: در حال حاضر ۳۴ هزار و ۲۵۰ معلم ورزش در مدارس هستند که به ازای هر ۴۱۰ دانشآموز، یک معلم تربیت بدنی در مدارس حضور دارد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب، به حدود ۱۵ هزار و ۷۵۰ معلم جدید نیاز داریم.
معاون تربیت بدنی افزود: در سال جاری ۵۲۶ دبیر تربیت بدنی از طریق آزمون استخدامی و ۶۲۵ نفر بهصورت حقالتدریس جذب شدهاند. همچنین بخشی از کمبود نیرو از طریق آموزگاران و ساماندهی ابلاغ درس تربیتبدنی در دوره ابتدایی جبران میشود.
جعفری با اشاره به اهمیت حوزه سلامت دانشآموزان گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۳۸۴ مراقب سلامت در مدارس کشور فعال هستند. طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ باید این تعداد به ۴۸۰ مراقب سلامت در هر منطقه آموزشی برسد. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز جذب هزار و صد یازده نفر مراقب سلامت جدید در دستور کار قرار گرفته است.
