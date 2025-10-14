در ۴۸ ساعت گذشته، پیامک‌هایی که حاوی لینک‌های آلوده هستند به بهانه هشدار قطع برق، برای افراد ارسال می‌شود که پس از کلیک بر روی آن، موجودی حساب بانکی کاربران به سرقت می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مجرمان با طراحی بدافزار‌هایی تحت عناوینی مانند پرداخت قبض لینک‌های آلوده را از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی برای کاربران ارسال می‌کنند و با فریب آنان، اطلاعات بانکی یا هویتی‌شان را به دست می‌آورند.

شهروندان باید از باز کردن هرگونه پیامک حاوی لینک با موضوع قطع برق یا پرداخت قبض خودداری کرده و به شماره ارسال‌کننده پیامک توجه کنند.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

