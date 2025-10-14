در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان، مجرمان با طراحی بدافزارهایی تحت عناوینی مانند پرداخت قبض لینکهای آلوده را از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی برای کاربران ارسال میکنند و با فریب آنان، اطلاعات بانکی یا هویتیشان را به دست میآورند.
شهروندان باید از باز کردن هرگونه پیامک حاوی لینک با موضوع قطع برق یا پرداخت قبض خودداری کرده و به شماره ارسالکننده پیامک توجه کنند.
شهروندان میتوانند موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
منبع: پلیس فتا