باشگاه خبرنگاران جوان، مجرمان با طراحی بدافزار‌هایی تحت عناوینی مانند پرداخت قبض لینک‌های آلوده را از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی برای کاربران ارسال می‌کنند و با فریب آنان، اطلاعات بانکی یا هویتی‌شان را به دست می‌آورند.

شهروندان باید از باز کردن هرگونه پیامک حاوی لینک با موضوع قطع برق یا پرداخت قبض خودداری کرده و به شماره ارسال‌کننده پیامک توجه کنند.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

منبع: پلیس فتا