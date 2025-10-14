باشگاه خبرنگاران جوان؛ در اقدامی ارزشمند با دستور دادستان مرکز خوزستان و پیگیری معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، موزه هنر‌های معاصر اهواز پس از ۱۱ سال خلع ید شد و بار دیگر به دامان هنر و هنرمندان بازگشت.

در یک اقدام قابل‌توجه و ارزشمند پس از یازده سال، موزه هنر‌های معاصر اهواز که به بخش خصوصی واگذار شده بود، با دستور مستقیم دادستان مرکز استان خوزستان و پیگیری مستمر معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خلع ید، و دوباره به اهالی هنر تحویل داده شد. این اقدام به‌عنوان پاسخی به مطالبه چندین ساله هنرمندان و فعالان فرهنگی استان صورت گرفت.

علی بیرانوند با تأکید بر اهمیت حفظ میراث فرهنگی و هنری به‌عنوان سرمایه‌ای ملی، این بازپس‌گیری را حاصل تلاش پیگیرانه دستگاه قضای استان و توجه ویژه به درخواست‌های جامعه هنری عنوان کرد و اظهار داشت: موزه هنر‌های معاصر اهواز مکانی ارزشمند برای اجتماع هنری خوزستان است و باید به همگان، به‌ویژه هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر، تعلق داشته باشد.

وی افزود: احیای این موزه فرصت ارزشمندی است تا بار دیگر فعالیت‌های هنری در آن احیا شود و به عنوان مرکزی پویا برای پرورش استعداد‌ها و نمایش هنر‌های معاصر ایفای نقش کند.

گفتنی است واگذاری این موزه به بخش خصوصی در ابتدای کار با چالش‌ها و مخالفت‌های فراوان از سوی اهالی هنر همراه بود. حال، پس از گذشت بیش از یک دهه، بازگشت این موزه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی دوباره هنر‌های معاصر در اهواز و استان باشد؛ که با استقبال گسترده‌ای از سوی هنرمندان و فعالان فرهنگی همراه بوده و این اقدام ارزشمند، نمونه‌ای بارز از عزم دستگاه قضایی برای حفظ حقوق عمومی و حمایت از جامعه فرهنگی و هنری در خوزستان می‌باشد.

منبع صدا و سیما