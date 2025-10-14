شهرداری غزه با انتشار آماری نگران‌کننده، اعلام کرد که حجم آوار ناشی از تجاوزات به این منطقه به ۵۰ میلیون تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهرداری غزه با انتشار آماری هولناک از وضعیت این شهر پس از جنگ و نسل‌کشی توسط رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که حجم آوار و نخاله‌های ساختمانی ناشی از تجاوز به این باریکه به ۵۰ میلیون تن می‌رسد. این نهاد تاکید کرد که ۹۰ درصد از خیابان‌های شهر غزه در نتیجه جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، به صورت کلی یا جزئی تخریب شده‌اند.

شهرداری غزه همچنین هشدار داد که آغاز عملیات حیاتی بازسازی و آواربرداری در شهر غزه عملاً غیرممکن است، مگر آنکه ابتدا خیابان‌های اصلی شهر بازگشایی شوند.

در همین راستا تصاویر ماهواره‌ای که در ماه سپتامبر کنونی از غزه گرفته شده، صحنه‌های هولناکی را از میزان تخریب شهر غزه به دلیل بمباران گسترده توسط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد.

 بیش از ۸۰ درصد از مساحت نوار غزه، تحت اشغال مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته و این اشغال با یورش نظامی، آتش‌افروزی و کوچ اجباری همراه بوده است. رژیم صهیونیستی همچنین تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تُن مواد منفجره بر سر مناطق مختلف غزه فرو ریخته است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه همچنین تاکید کرد: از آغاز نسل‌کشی در این منطقه، شمار شهدای ثبت‌شده به ۷۶ هزار و ۶۳۹ نفر رسیده و بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مفقود شده‌اند.

همچنین، ۳۸ بیمارستان در نوار غزه به‌طور کامل تخریب یا از کار افتاده‌اند و ۹۵ درصد از مدارس این منطقه بر اثر بمباران آسیب دیده‌اند.

منبع: العهد الاخباری

برچسب ها: جنگ غزه ، اشغال غزه
خبرهای مرتبط
صلح غزه کلاهبرداری ترامپ و کوشنر است
کشف پیکر ۳۲۳ شهید از زمان شروع آتش‌بس در غزه
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
لازارینی: زمان بازگشایی مسیر‌های کمک‌رسانی به غزه فرارسیده است
آخرین اخبار
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
لازارینی: زمان بازگشایی مسیر‌های کمک‌رسانی به غزه فرارسیده است
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
برنامه ۶۰ روزه سازمان ملل برای کمک‌رسانی به غزه
ادعای ترامپ درباره پایداری توافق آتش‌بس
امضای توافق آتش‌بس غزه در شرم الشیخ
حماس: آزادی اسرا یک موفقیت ملی بزرگ در مسیر مبارزه برای آزادی است
اجساد دو اسیر اسرائیلی به صلیب سرخ تحویل شد
ادعای ترامپ در شرم‌الشیخ: می‌خواهم تحریم‌های ایران برداشته شود
لغو حضور نتانیاهو در اجلاس آتش‌بس غزه تحت فشار دیپلماتیک ترکیه
ادعای اسرائیل درباره آزادی ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس
امیدواری زلنسکی به الگوبرداری از آتش‌بس غزه برای پایان جنگ اوکراین
ترامپ راهی مصر شد
زیاد النخاله: آزادی اسرا، دستاورد مقاومت و وحدت بود
قسام اسامی اجساد ۴ اسیر اسرائیلی را اعلام کرد
کنسولگری ایران در هرات شرایط و مراحل دریافت ویزا را اعلام کرد
آزادی اسیر فلسطینی پس از ۱۶ سال اسارت
ترامپ: فرصتی برای توافق صلح با ایران داریم
دیدار پرشور اسرای فلسطینی با خانواده‌های خود+ فیلم
سخنرانی ترامپ در کنست قطع و نماینده مجلس اخراج شد
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند