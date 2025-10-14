باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهرداری غزه با انتشار آماری هولناک از وضعیت این شهر پس از جنگ و نسلکشی توسط رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که حجم آوار و نخالههای ساختمانی ناشی از تجاوز به این باریکه به ۵۰ میلیون تن میرسد. این نهاد تاکید کرد که ۹۰ درصد از خیابانهای شهر غزه در نتیجه جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، به صورت کلی یا جزئی تخریب شدهاند.
شهرداری غزه همچنین هشدار داد که آغاز عملیات حیاتی بازسازی و آواربرداری در شهر غزه عملاً غیرممکن است، مگر آنکه ابتدا خیابانهای اصلی شهر بازگشایی شوند.
در همین راستا تصاویر ماهوارهای که در ماه سپتامبر کنونی از غزه گرفته شده، صحنههای هولناکی را از میزان تخریب شهر غزه به دلیل بمباران گسترده توسط رژیم صهیونیستی نشان میدهد.
بیش از ۸۰ درصد از مساحت نوار غزه، تحت اشغال مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته و این اشغال با یورش نظامی، آتشافروزی و کوچ اجباری همراه بوده است. رژیم صهیونیستی همچنین تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تُن مواد منفجره بر سر مناطق مختلف غزه فرو ریخته است.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه همچنین تاکید کرد: از آغاز نسلکشی در این منطقه، شمار شهدای ثبتشده به ۷۶ هزار و ۶۳۹ نفر رسیده و بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مفقود شدهاند.
همچنین، ۳۸ بیمارستان در نوار غزه بهطور کامل تخریب یا از کار افتادهاند و ۹۵ درصد از مدارس این منطقه بر اثر بمباران آسیب دیدهاند.
منبع: العهد الاخباری