مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریالی نانوای متخلف به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۳۹ کیسه آرد به ارزش ۳۶۲ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نور رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام توزیع آرد در شبکه رسمی متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت: با گزارش بازرسان صنعت معدن تجارت شهرستان نور در بازرسی از یک واحد نانوایی پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

