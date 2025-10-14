باشگاه خبرنگاران جوان - قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: برآورد سازمان جهانی بهداشت از میزان بروز سل در کشور حدود ۱۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، میزان کشف موارد سل در کشور بین ۷ تا ۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر است. هنوز پاسخ قطعی به این پرسش که آیا برآورد سازمان جهانی بهداشت دقیق‌تر است یا میزان شناسایی ما کمتر از واقعیت است، مشخص نشده و در حال بررسی هستیم تا به پاسخ علمی و قطعی برسیم.

مرادی با اشاره به وضعیت کنترل بیماری سل در ایران، گفت: حتی اگر همان برآورد ۱۱ در ۱۰۰ هزار نفر را ملاک قرار دهیم، در مقایسه با کشور‌های همسایه، ایران یکی از بهترین عملکرد‌ها را در زمینه کنترل بیماری سل دارد. تنها یکی دو کشور از حاشیه خلیج فارس با جمعیت کمتر در این زمینه شرایط بهتری دارند که طبیعتا کنترل بیماری در جمعیت‌های محدود ساده‌تر است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت افزود: در شرق کشور، دو کشور همسایه با یکی از بالاترین میزان بروز سل در جهان قرار دارند و یکی از آنها تخمینی بیش از ۲۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. با توجه به وجود حدود ۵ میلیون نفر مهاجر از این کشور‌ها در ایران، حفظ این سطح از کنترل بیماری، دستاوردی بسیار ارزشمند برای نظام سلامت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: دستیابی به چنین موفقیت‌هایی نتیجه مجموعه گسترده‌ای از تلاش‌ها و فعالیت‌هاست، اما نکته مهم این است که برای حفظ دستاورد‌ها باید همان سازوکار‌هایی که ما را به این مرحله رسانده‌اند، همچنان حفظ و تقویت شوند.

مرادی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم اثبات کنیم که میزان بروز سل در کشور به کمتر از ۱۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر رسیده است، بر اساس تعریف جهانی حذف سل، ایران در جمع کشور‌های پیشرو و موفق دنیا در کنترل این بیماری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، گفت: در حالی که برخی کشور‌های منطقه با درآمد‌های بالا و بدون محدودیت‌های بین‌المللی هنوز با چالش‌های جدی در کنترل سل مواجه‌اند، دستاورد‌های نظام سلامت ایران در این حوزه چشمگیر و قابل‌افتخار است.

منبع: وزارت بهداشت