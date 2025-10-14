مراسم اختتامیه المپیاد گلف استعدادهای برتر پسران، با قهرمانی نمایندگان استان خوزستان در هر دو بخش انفرادی و تیمی این مسابقات برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد ورزشی استعدادهای برتر پسران در حالی با برگزاری رقابت های گلف آغاز به کرد که بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۱ مهر ماه) به پایان رسید.

این مسابقات به مدت سه روز با میزبانی استان مرکزی در مجموعه ورزشی آیلند شهر اراک برگزار شد و استعدادهای رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال ( متولدین ١٨ مهر ١٣٨۶ تا یک فروردین ١٣٩٢) شانش حضور در آن را داشتند.

بر این اساس، المپیاد استعدادهای برتر گلف پسران با شرکت ۳۶ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد که نتایج زیر در هر دو بخش انفرادی و تیمی مسابقات به دست آمد.

نتایج انفرادی:

نفر اول: محمدامین براتی از استان خوزستان با ۲۷ ضربه

نفر دوم: طاها براتی از استان خوزستان با ۲۹ ضربه

نفر سوم: حسان فتحی از استان اردبیل با ۳۱ ضربه

نتایج مسابقات تیمی:

۱. تیم هیات گلف استان خوزستان با ۸۷ ضربه

۲. تیم هیات گلف استان همدان با ۱۱۴ ضربه

۳. تیم هیات‌های گلف تهران و اردبیل با ۱۱۸ ضربه(سوم مشترک)

از نکات درخورتوجه این پیکارها، برگزاری یک دوره آموزشی مقدماتی گلف، پیش از شروع رقابت ها بود که توسط مصطفی شهرکی، مربی استعدادیاب این رشته به شرکت کنندگان تدریس شد.

خاطر نشان می شود، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون گلف با هدف کشف و پرورش استعدادهای درخشان، تفاهم نامه ای را منعقد کردند تا ورزش گلف در فهرست رشته های المپیاد ورزشی سراسری قرار بگیرد.

در مراسم اختتامیه المپیاد گلف استعدادهای برتر پسران، حمید عزیزی، رییس فدراسیون گلف، محمد مرادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی و‌ سایر مسئولان حضور داشتند.

گفتنی است، المپیاد استعدادهای برتر گلف دختران نیز از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ مهر ماه در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود و متولدین ۱۳۸۶/۷/۲۲ تا ۱۳۹۲/۱/۱ مجاز به حضور در این رقابت ها هستند.

منبع: پایگاه خبری وزارت ورزش و‌ جوانان