راهکاری برای کاهش درد افرادی که رماتیسم دارند + فیلم

متخصص طب سنتی در خصوص راهکار کاهش درد افرادی که رماتیسم دارند توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکیم حسین خیراندیش، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد کاهش درد افرادی که رماتیسم دارند نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

