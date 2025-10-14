شهروندخبرنگار ما فیلمی از سوزاندن زباله ها در محله ۱۹ شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که سوزاندن زباله در محله نعمت آباد واقع در محله ۱۹ شهر تهران محلی برای انباشت زباله‌ها و سوزاندن آن شده و نفس کشیدن را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است. از سوی دیگر انباشت نخاله‌های ساختمانی نیز مکانی برای تجمع معتادان شده و مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

