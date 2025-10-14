شهروندخبرنگار ما فیلمی از سوزاندن زباله ها در محله ۱۹ شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که سوزاندن زباله در محله نعمت آباد واقع در محله ۱۹ شهر تهران محلی برای انباشت زباله‌ها و سوزاندن آن شده و نفس کشیدن را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است. از سوی دیگر انباشت نخاله‌های ساختمانی نیز مکانی برای تجمع معتادان شده و مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوزاندن زباله ها ، انباشت زباله ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
سوزاندن زباله‌ها بر روی کامیون حمل پسماند در بزرگراه شهید یاسینی + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار تهران؛
تشدید آلودگی هوای تهران با زباله سوزی در چهاردانگه + فیلم
شهروند خبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
نگرانی شهروندان سودجان از آلودگی هوا به لطف زباله سوزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست بازنشستگان برای تسریع در پرداخت معوقات
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
آخرین اخبار
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
درخواست بازنشستگان برای تسریع در پرداخت معوقات
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان محله شهر قائم قم به مناسبت روز جهانی کودک
برداشت سیب زمینی بخش سرولایت آغاز شد + عکس
فرسودگی آسفالت جاده روستای ابراهیمی خواف اهالی را به دردسر انداخت
فیلمی از وزش باد در شهرستان اهر
۳۰ سال انتظار برای تحویل واحدهای تجاری اداری برج دماوند(آناهید)
رنجش اهالی روستای مله کبود شهرستان دالاهو از قطعی طوانی بودن آب + فیلم