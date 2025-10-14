امیرعلی احمدلو موفق شد با برتری مقابل حریف ایرلندی به دور بعد مسابقات بدمینتون جوانان جهان هند صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی احمدلو نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی بدمینتون یونکس سانرایز جوانان جهان BWF ۲۰۲۵ به میزبانی هند حضور یافت.

بخش انفرادی این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در سطح یک جهانی برگزار می‌شود و در مجموع ۴۲۹ بازیکن از کشور‌های مختلف جهان در این رویداد شرکت کرده‌اند.

در این رقابت‌ها تمامی بازیکنان برتر رده‌بندی جهانی جوانان، از رتبه‌های یک تا ۱۰۰ و بالاتر حضور دارند.

امیرعلی احمدلو با رنکینگ ۷۶ جوانان جهان امروز سه‌شنبه در برابر نماینده‌ای از ایرلند قرار گرفت و توانست در دو ست پیاپی حریف خود را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

احمدلو در دور بعد این مسابقات امروز (سه شنبه) به مصاف حریف اسپانیایی خواهد رفت.