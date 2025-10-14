امیرعلی احمدلو موفق شد با برتری مقابل حریف ایرلندی به دور بعد مسابقات بدمینتون جوانان جهان هند صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی احمدلو نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی بدمینتون یونکس سانرایز جوانان جهان BWF ۲۰۲۵ به میزبانی هند حضور یافت.

بخش انفرادی این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در سطح یک جهانی برگزار می‌شود و در مجموع ۴۲۹ بازیکن از کشور‌های مختلف جهان در این رویداد شرکت کرده‌اند.

در این رقابت‌ها تمامی بازیکنان برتر رده‌بندی جهانی جوانان، از رتبه‌های یک تا ۱۰۰ و بالاتر حضور دارند.

امیرعلی احمدلو با رنکینگ ۷۶ جوانان جهان امروز سه‌شنبه در برابر نماینده‌ای از ایرلند قرار گرفت و توانست در دو ست پیاپی حریف خود را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

احمدلو در دور بعد این مسابقات امروز (سه شنبه) به مصاف حریف اسپانیایی خواهد رفت.

برچسب ها: مسابقات قهرمانی بدمینتون ، مسابقات بدمینتون
خبرهای مرتبط
آغاز رقابت‌های بین‌المللی جام کاسپین دختران با حضور بدمینتون‌بازان ایرانی و خارجی
حیاتی:در هانگژو بی‌تجربه بودم، اما در ناگویا جبران می‌کنم/ به یک المپیکی، طلا را باختم
صعود ۴ تیم بدمینتون دختران ایران به یک‌چهارم نهایی جام کاسپین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
آخرین اخبار
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
شگفتی‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ مدال نقره مجموع بر گردن جعفری
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
بازگشت احمدی به ترکیب استقلال در بازی با مس رفسنجان
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال