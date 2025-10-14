باشگاه خبرنگاران جوان - رامین موحدنیا سرمربی تیم ملی ووشو کشورمان در خصوص شرایط تیم ساندای مردان ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی، اظهار داشت: کارمان را خیلی زود شروع کردیم چراکه قهرمانی جهان در برزیل و بازیهای کشورهای اسلامی را در پیش داشتیم.
وی افزود: اواخر اردیبهشت ماه مسابقات قهرمانی کشور که مرحله اول انتخابی تیم ملی بود برگزار شد و چهار نفر برتر هر وزن را به اردو فراخواندیم و سپس انتخابیهای درون ادامه یافت تا به ترکیب اصلی برای حضور در برزیل و ریاض رسیدیم. پنج نفر به برزیل اعزام شدند و سه سانداکار نیز جواز حضور در ریاض را به دست آوردند.
موحدنیا ادامه داد: پنج مرحله اردو در تابستان داشتیم و در قهرمانی جهان شرکت کردیم. سپس استراحت کوتاهی داشتیم و از مهرماه کارمان به صورت تخصصی برای حضور در ریاض ادامه یافت. اردوی قبلی در تهران بود و از امروز سهشنبه نیز مرحله جدید تمرینات در زنجان آغاز شده است.
سرمربی تیم ملی ساندا در خصوص سه ووشوکار اعزامی تیم مردان به کشورهای اسلامی، بیان کرد: در وزن ۶۰ کیلوگرم امیرحسین همتی دارنده مدال طلای جوانان جهان و برنز آسیا در ترکیب است که شرایط خوبی دارد و میتواند بهترین مدال را در این رویداد کسب کند. در ۷۰ کیلوگرم، عرفان محرمی ساناکار جوان ما اعزام میشود که طلای جوانان جهان و طلای قهرمانی بزرگسالان جهان را در ویترین افتخارات دارد. از امیدهای اصلی و آینده ووشو ایران است که انتظار داریم در ریاض هم طلایی شود. محرمی در عین جوانی، تجربه ارزشمندی از حضور در مسابقات مختلف را دارد.
وی تصریح کرد: کم تجربهترین سانداکار ما، فربُد طالشی در وزن ۸۵ کیلوگرم است که نخستین اعزام برون مرزی را در پیش دارد. او در انتخابیها عالی بود و تمام حریفان عنواندار و مطرح را شکست داد و به ترکیب اصلی رسید. طالشی خیلی خوب تمرین میکند و میتواند در بازیهای کشورهای اسلامی به نتیجه درخشانی دست یابد.
موحدنیا با بیان اینکه مبارزات ساندای بازیهای کشورهای اسلامی تنها در همین سه وزن برگزار خواهد شد، توضیح داد: با توجه به فاصلهای که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ به دلایل مختلف در ووشوی جهان افتاد، مقداری جغرافیای این رشته در سطح دنیا تغییر کرده است. برخی کشورها با تلاش و سرمایهگذاری، رشد خوبی داشتهاند. به طور مثال مصر و جمهوری آذربایجان در جهانی برزیل بسیار خوب بودند و مدالهای خوبی گرفتند. این مساله نشان از گسترش ووشو در جهان دارد. مصر و جمهوری آذربایجان همراه با کشورهایی، چون اندونزی، قزاقستان و ترکیه؛ حریفان بسیار قدرتمند ما در ریاض هستند.
وی گفت: ما هیچ حریفی را دستکم نخواهیم گرفت، چون باید به موفقیت برسیم. فدراسیون با وجود مشکلات موجود، شرایط خوبی را برای تیم فراهم کرد و حالا نوبت ماست تا به مدالهای خوشنرگ دست پیدا کنیم. میخواهیم بهترین تیم کاروان ورزشی ایران در ریاض باشیم.
سرمربی تیم ملی ووشو مردان ایران، افزود: بعد از کشورهای اسلامی، لیگ را خواهیم داشت که برگزاری آن از چند جهت خوب است. اول اینکه بازیکنان آمادگی خود را حفظ کرده و همواره در کوران مسابقات میماندند. ضمن اینکه از نظر مالی نیز به درآمد کوچکی میرسند تا به زندگی خود برسند. سپس از بهمن ماه، انتخابیهای بازیهای آسیایی ناگویا را استارت میزنیم.
موحدنیا در خصوص برگزاری مسارم بدرقه ورزشکاران به بحرین و ریاض گفت: برنامه خوب و زیبایی بود. اینگونه مراسمات قطعا روحیه اعضای تیمهای ورزشی را بالا میبرد.