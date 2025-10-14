مدافع تیم ملی فوتبال ازبکستان در رابطه با دیدار با تیم ملی اروگوئه صحبت‌هایی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و اروگوئه روز گذشته (دوشنبه ۲۱ مهر) به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود اروگوئه به پایان رسید. رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، از ابتدا در ترکیب تیم ملی ازبکستان حضور داشت و بازی را به طور کامل در زمین بود.

آشورماتوف درباره این دیدار گفت: بازی خوبی برگزار شد، اما نتیجه مطابق انتظارمان نبود و ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. متوجه شدیم که در بخش‌هایی باید پیشرفت کنیم. در خط دفاع بازیکنان با تجربه‌ای حضور داشتند، از جمله اشموردوف و خمرالیف، و همه مدافعان از بازیکنان اصلی باشگاه‌های خود هستند. این بار علی‌کولوف و خوسانوف به اردوی تیم ملی نیامدند، اما آنها هم جزو تیم هستند.

مدافع تیم ملی ازبکستان افزود: رقابت در خط دفاع بسیار بالا است. با اینکه دو گل دریافت کردیم، اما در مجموع خط دفاع عملکرد خوبی داشت. از این اردو، نتایج و درس‌های لازم را گرفتیم و حالا با سرمربی جدید باید به دنبال کسب نتایج بهتر باشیم.

آشورماتوف: در دیدار با اروگوئه تجربیات خوبی را کسب کردیم
