باشگاه خبرنگاران جوان - عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری اظهار کرد: اقدامات شهرداری تهران در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ، نقش چشمگیری در کاهش پدیده زبالهگردی در سطح شهر داشته است.
جلالیان با قدردانی از تلاشهای شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و تمامی عوامل مرتبط با مدیریت خدمات شهری بیان کرد: زحمات و تلاشهای صورتگرفته در این حوزه شایسته تقدیر و تحسین است. بهصورت قاطع میتوان گفت که حداقل ۸۰ درصد کاهش در میزان زبالهگردی در سطح شهر تهران حاصل شده است.
وی افزود: این دستاورد را در جلسهای با حضور وزیر دادگستری و دستگاههای ذیربط اعلام کردم و تأکید داشتم که نتیجه تلاشهای شهرداری تهران در مدیریت پسماند، کاهش چشمگیر پدیده ناپسند زبالهگردی است. ما بهطور رسمی اعلام میکنیم که این طرح تا این مرحله موفق بوده است.
جلالیان در عین حال نسبت به بازگشت وضعیت به حالت سابق هشدار داد و تصریح کرد: نگرانی ما این است که در صورت عدم تداوم اقدامات کنونی، احتمال بازگشت شرایط گذشته وجود دارد. لازم است شهرداری تهران برای تثبیت این موفقیت و پایداری نتایج بهدستآمده تدابیر جدی و مستمر اتخاذ کند.
منبع: