باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پایش آب سد‌ها با کمک ماهی‌های ببری + فیلم

هزینه پایش آب سدها با کمک ماهی‌های ببری کمتر از ۵ درصد روش‌های آزمایشگاهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سد درودزن استان فارس یکی از سدهایی است که با کمک ماهی های ببری برای تشخیص آلودگی آب استفاده می کنند.

 

 

مطالب مرتبط
پایش آب سد‌ها با کمک ماهی‌های ببری + فیلم
young journalists club

بومی‌سازی تولید محصولات بتن پیش تنیده + فیلم

پایش آب سد‌ها با کمک ماهی‌های ببری + فیلم
young journalists club

صرفه‌جویی ۴۵۰ میلیون کیلوواتی انرژی در پایتخت + فیلم

پایش آب سد‌ها با کمک ماهی‌های ببری + فیلم
young journalists club

آیا واقعا آب پشت سد‌ها کم است؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم
۶۳۴

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
۳۴۳

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم
۳۴۱

نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم
۲۵۳

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
آب شیرین‌کن بندرعباس؛ تأمین آب فلات مرکزی ایران + فیلم
۲۳۴

آب شیرین‌کن بندرعباس؛ تأمین آب فلات مرکزی ایران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.