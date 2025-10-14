مسابقات تخصصی امداد و نجات هلال‌احمر با حضور امدادگران و نجاتگران استان چهارمحال و بختیاری، در حوزه تخصصی حوادث ترافیکی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان – بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری، برگزاری مسابقات امدادی، گامی مؤثر در جهت ارتقاء سطح آمادگی نیرو‌های امدادی در مقابله با حوادث و سوانح بوده و فرصتی برای هماهنگی تیمی، افزایش توان عملیاتی و تبادل تجربه و دانش میان تیم‌های مختلف فراهم می‌آورد.

وی افزود: با هدف ارتقاء توان عملیاتی، افزایش آمادگی تیم‌های امدادی و تقویت روحیه همکاری میان نیرو‌های داوطلب، مسابقات تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری در ۶ رشته تخصصی در حال برگزاری است.

طاهری اضافه کرد: این رقابت‌ها با حضور امدادگران و نجاتگران فعال از سراسر استان برگزار می‌شود و شامل رشته‌های پیش بیمارستانی، جست‌و‌جو و نجات در حوادث ترافیکی، آوار، ارتفاع و فضا‌های معلق، محیط‌های آبی و اسکان اضطراری است.

وی ادامه داد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با حضور در شعب و پایگاه‌های منتخب امداد و نجات سطح استان، توان امدادی خود را می‌سنجند.

در ادامه بیننده این تصاویر باشید.

 

