نضال ابو عکر پس از تحمل ۱۸ سال حبس انفرادی در زندان‌های رژیم اسرائیل، سرانجام در چارچوب توافق تبادل اسرا میان حماس و رژیم اسرائیل، آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نضال ابو عکر، اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل، به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و اشغالگران اسرائیلی، آزاد شد.

او برای نزدیک به دو دهه، هیچ صورتی را ندید، هیچ صدایی را نشنید و هیچ چیز از زندگی خارج از دیوار‌های سلول نمی‌دانست. امروز، او زنده به دنیای بیرون قدم می‌گذارد.

چندی پیش برادر نضال ابو عکر تاکید کرد که اشغالگران به او حق انتخاب میان تبعید یا ماندن در بازداشت اداری را داده‌اند، اما او ماندن در اسارت را به ترک وطنش ترجیح داده و این تصمیم را قاطعانه رد کرده است. برادرش در همان زمان گفت: «برادرم برای به دست آوردن آزادی‌اش یک گزینه برای تبعید داشت، اما آن را رد کرد و آن را «نجات فردی» توصیف و بر پایبندی خود به وطنش، مردمش، مسائل و اصول ملی‌اش تاکید کرد.»

ابو عکر به دلیل بازداشت‌های اداری مکرر در زندان‌های رژیم تروریستی، به «نماد بازداشت اداری» ملقب شده است. او نزدیک به ۲۲ سال از عمر خود را در اسارت گذرانده که تقریبا ۱۵ سال آن را درگیر نبرد با پرونده بازداشت اداری تمدیدشونده بوده است.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، آتش بس غزه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
به کوری چشم دشمنان انشاالله پرقدرت و با تمام توان غزه را آباد خواهید کرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این بنده خدا که تکون نخورده فقط توی 18 سال انفرادی ریش درآورده والا من طی 18 سال اخیر توی آزادی 40 سال پیر شده صورتم
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
انشالله قسمتت بشه بری زندان اسراییل جوانی رو تجربه کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خوشبحالت عقل نداری راحتی
France
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
حالا ازاد شد و اول بدبختی هاش شروع شد
من اگه جای او بودم میرفتم دوباره خودم را تسلیم میکردم
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگه زندان خوبه ، قسمت خودت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ماشاله بهش ساخته اگه صورتشو بزنه هیچ فرقی نکرده
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ایشالله قسمت خودت
