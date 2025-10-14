باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نضال ابو عکر، اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل، به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و اشغالگران اسرائیلی، آزاد شد.

او برای نزدیک به دو دهه، هیچ صورتی را ندید، هیچ صدایی را نشنید و هیچ چیز از زندگی خارج از دیوار‌های سلول نمی‌دانست. امروز، او زنده به دنیای بیرون قدم می‌گذارد.

چندی پیش برادر نضال ابو عکر تاکید کرد که اشغالگران به او حق انتخاب میان تبعید یا ماندن در بازداشت اداری را داده‌اند، اما او ماندن در اسارت را به ترک وطنش ترجیح داده و این تصمیم را قاطعانه رد کرده است. برادرش در همان زمان گفت: «برادرم برای به دست آوردن آزادی‌اش یک گزینه برای تبعید داشت، اما آن را رد کرد و آن را «نجات فردی» توصیف و بر پایبندی خود به وطنش، مردمش، مسائل و اصول ملی‌اش تاکید کرد.»

ابو عکر به دلیل بازداشت‌های اداری مکرر در زندان‌های رژیم تروریستی، به «نماد بازداشت اداری» ملقب شده است. او نزدیک به ۲۲ سال از عمر خود را در اسارت گذرانده که تقریبا ۱۵ سال آن را درگیر نبرد با پرونده بازداشت اداری تمدیدشونده بوده است.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک