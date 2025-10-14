باشگاه خبرنگاران جوان- نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف در حال برگزاری است.

جهانگیر گفت:هر تلاشی که امروز دشمنان زبون برای فرو ریختن ارزش‌ها، استقلال، عزت و آزادی ملت‌ها به کار بگیرند، در نهایت با هزیمت و شکست مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: اگرچه امروز شاهد هستیم پس از آتش‌بس که به درخواست رژیم صهیونیستی و با واسطه‌گری سایر کشورها، ایران اسلامی پذیرفت این آتش‌بس در جنگ اخیر برقرار شود، اما بلافاصله دشمن با فعال کردن مکانیزم ماشه تلاش کرد صحنه نبرد و تهاجم به ایران را در میدان دیگری دنبال کند و از این طریق جنگ روانی علیه ایران راه‌اندازی کند. در این جنگ روانی نیز شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد؛ چرا که مردم با عزتمندی، بصیرت و آگاهی خود، مانع این تلاش‌ها خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز افکار عمومی دنیا هم فهمیده‌اند که جریان صهیونیستی و جریان غربی که حامی اصلی نسل‌کشی در غزه و بخش‌های دیگر بوده‌اند، در سال‌های گذشته یک خطر جدی برای نوع بشر هستند. این افراد به دنبال منافع جاه‌طلبانه خودشان از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند و در هر میدانی که احساس کنند از طریق جنگ می‌توانند به خواسته خود نزدیک شوند، درنگی در شروع جنگ ندارند. اما جایی که ادامه جنگ برایشان خسارت‌های غیرقابل جبران داشته باشد، آنجا تن به آتش‌بس، سازش و مذاکره می‌دهند.

وی ادامه داد: زبانی که دنیای استکبار می‌فهمد و دنبال می‌کند، زبان زور است نه زبان دیپلماسی و زبانی که طی ۷۰ سال گذشته به صورت دروغین به دنیا القا شده است. به همین دلیل است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: رمز پیروزی ملت ایران، قوی شدن است و علاج همه فشار‌ها و تهدید‌هایی که دشمنان داخلی و خارجی به کشور و مردم وارد می‌کنند، در قوی شدن ایران و ایرانی نهفته است.

جهانگیر گفت: علی‌رغم تلاش و امید دشمن برای به هم ریختن صفوف متحد مردم، شکست خورده است. مردم بصیر و آگاه ما نشان داده‌اند که هرگاه دشمن تلاش کرده صفوف متحد مردم را به هم بریزد و از طریق تهدید، جنگ، تحریم و ... وارد شود، مردم عزتمندانه، غرورآفرین و قدرتمندانه در مقابل دشمن ایستاده و نقشه‌هایش را خنثی کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: لازمه این مسئله آن است که ما بیش از گذشته به ملت و به مردم خود، به خواسته‌هایشان توجه کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در همه بخش‌ها و امور، ضمن رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی، تلاش کنیم حضور مردم حضور دائمی و مستمر در صحنه‌های مختلف انقلاب و عرصه پیشرفت و سازندگی کشور باشد.