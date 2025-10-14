باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - فاطمه بازارخاک، هنرمند برجسته از مرکز معلولین گلهای امام رضا (ع) فردوس، در جشنواره منطقهای فیلم «فرانَک» که به میزبانی شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی برگزار شد، توانست بهعنوان تنها نماینده استان خراسان جنوبی در بخش «بهترین هنرمند دارای معلولیت» از هنرنمایی برجستهاش در فیلم «فرشته باران» تقدیر ویژهای کسب کند.
وی جایزه نقدی، تندیس و لوح تقدیر این بخش را از آن خود کرد.
این موفقیت نهتنها بهعنوان یک ستاورد بزرگ برای فاطمه بازارخاک شناخته میشود، بلکه گامی مهم در راستای معرفی و ترویج توانمندیهای هنری و فرهنگی افراد دارای معلولیت در سینما و فرهنگ کشور است.
فاطمه با تلاش بیوقفه و اراده قوی خود، توانست با وجود محدودیتهای مختلف، استعدادهایش را به نمایش بگذارد و در عرصه هنر بدرخشد. این دستاورد همچنین نشان از عزم راسخ و ارادهٔ جزم فاطمه بازارخاک دارد که با وجود چالشهای بسیاری که در مسیر پیش روی خود داشته، همچنان در مسیر شکوفایی استعدادهایش حرکت کرده و توانسته در عرصههای فرهنگی و هنری کشور بهعنوان الگویی برای دیگر افراد دارای معلولیت شناخته شود.
پیشرفتهای فاطمه در این جشنواره، در حقیقت یادآور این نکته است که هیچ محدودیتی نمیتواند مانعی برای تحقق آرزوها و نشان دادن استعدادها باشد.