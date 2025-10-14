باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه انگلیسی الجزیره در مطلبی به اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در غزه پرداخت و نوشت: ترامپ از توافق آتش‌بس اعتبار می‌گیرد؛ همانطور که در سخنرانی های خود یا به طرح آتش بس خود افتخار می کند و پُز آن را می دهد و یا بر حمایت خود از اسرائیل و نتانیاهو تاکید دارد. او در سخنرانی های خود «خاورمیانه جدید» را بدون پرداختن به حقوق فلسطینی‌ها ترویج می‌کند و حتی به نسل کشی و جنایات اسرائیل در غزه و فلسطین کوچکترین اشاره ای نکرد.

این پایگاه قطری ادامه داد: ترامپ با نسبت دادن موفقیت توافق آتش‌بس به خود، از «یک خاورمیانه جدید» سخن گفت، بدون آنکه به حقوق فلسطینیان اشاره‌ای کند.

علیرغم کشتار در غزه و نسل کشی مردم این باریکه برای سالیان دراز، دونالد ترامپ، در حین سفر به اسرائیل و مصر برای جشن گرفتن توافق آتش‌بس، با استقبالی قهرمانانه از سوی برخی از کشورهای خاورمیانه رو‌به‌رو شد.

ترامپ روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل، کنست، سخنرانی کرد و سپس به شرم‌الشیخ در مصر رفت که در مراسم امضای توافق آتش‌بس به همراه سران منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت کرد. در طول این سفر، ترامپ ابراز خوشحالی کرد و پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه غزه را که منجر به شهادت نزدیک به ۶۸،۰۰۰ فلسطینی در جنگ شد که مدافعان برجسته حقوق بشر آن را نسل‌کشی توصیف کرده‌اند، به حساب شخصی خود گذاشت.

رئیس‌جمهور آمریکا در طول روز چندین سخنرانی ایراد کرد و بر حمایت خود از اسرائیل تأکید ورزید و مدعی شد که آتش‌بس غزه نشان‌دهنده آغاز عصر صلح در منطقه است.

مهم‌ترین نکات اظهارات ترامپ به شرح زیر است:

یک خاورمیانه جدید

برای روسای جمهور آمریکا غیرمعمول نیست که «یک خاورمیانه جدید» را تصور و ترویج کنند - منطقه‌ای که با واشنگتن و اسرائیل دوست باشد، باثبات و آماده تجارت و سرمایه‌گذاری.

ترامپ روز دوشنبه جدیدترین رئیس‌جمهور آمریکا بود که از تحولی اساسی در منطقه سخن گفت.

او گفت: «این پایان عصر ترور و مرگ و آغاز عصر ایمان و امید و خداست.»

«این آغاز توافق بزرگ و هماهنگی پایدار برای اسرائیل و تمام ملت‌های چیزی است که به زودی به منطقه‌ای واقعاً باشکوه تبدیل خواهد شد. من به این قویاً اعتقاد دارم. این طلوع تاریخی یک خاورمیانه جدید است.»

ترامپ در طول اظهاراتش، توافق در غزه را راه‌حلی همه‌جانبه برای مسائل منطقه کرد. هنوز مشخص نیست که این معامله چگونه بر درگیری‌های گسترده‌تر در منطقه تأثیر خواهد گذاشت.

درخواست عفو برای نتانیاهو

ترامپ از بنیامین نتانیاهو تمجید کرد و سعی کرد از نخست‌وزیر اسرائیل که با اتهامات فساد داخلی رو‌به‌رو است، حمایت کند.

اگرچه ترامپ قبلاً خواستار توقف پرونده‌های قضایی علیه نتانیاهو شده بود، اما روز دوشنبه، علناً از اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل خواست تا نخست‌وزیر را عفو کند و اتهامات علیه او، از جمله دریافت هدایای تجملی به عنوان رشوه را کم‌اهمیت جلوه داد.

ترامپ گفت: «یک ایده دارم: آقای رئیس‌جمهور، چرا به او عفو نمی‌دهید؟» در حالی که پارلمان اسرائیل با تشویق غرق شده بود.

ترامپ، نتانیاهو را یکی از بزرگترین رهبران زمان جنگ خواند. رئیس‌جمهور آمریکا در مورد نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «او آسان نیست. می‌خواهم به شما بگویم، برخورد با او آسانترین کار نیست، اما همین او را بزرگ می‌کند.»

ترامپ همچنین تعریف کرد که نتانیاهو چگونه تسلیحات خاصی از او درخواست می‌کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ما بهترین سلاح‌های جهان را می‌سازیم، و تعداد زیادی از آنها را داریم، و بسیاری از آنها را به اسرائیل داده‌ایم.»

«منظورم این است که بیبی اینقدر به من زنگ می‌زد - "می توانید این سلاح، آن سلاح، آن سلاح را به من بدهید؟ " من برخی از آنها را هرگز نشنیده بودم.»

اسرائیل از سلاح‌های آمریکایی برای تبدیل کردن بیشتر غزه به ویرانه و حمله به کشور‌های سراسر منطقه استفاده کرده است. واشنگتن در دو سال گذشته ۲۱ میلیارد دلار به متحد خاورمیانه‌ای خود کمک کرده است.

اذعان به فشار بین‌المللی

علیرغم تمجید از نتانیاهو، ترامپ وعده داد که به دلیل جنایات هولناک در غزه، افکار جهانی در حال تغییر علیه اسرائیل است.

ترامپ گفت: «دنیا بزرگ و قوی است، و در نهایت، دنیا پیروز می‌شود.»

چندین کشور از متحدان غربی اسرائیل در ماه‌های گذشته یک دولت فلسطین را به رسمیت شناختند که بخشی از آن در پاسخ به وحشتی بود که اسرائیل در غزه به راه انداخته بود.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که به نتانیاهو به خاطر قبول «پیروزی» به جای ادامه نامحدود جنگ تبریک گفته است.

او گفت: «اگر سه چهار سال دیگر ادامه می‌دادید - به جنگیدن، جنگیدن، جنگیدن ادامه می‌دادید - وضعیت داشت بدتر می‌شد. داشت حاد می‌شد.»

ترامپ پیشنهاد کرد که مشکلات اسرائیل اکنون به پایان رسیده است. او به کنست گفت: «دنیا دوباره دارد اسرائیل را دوست دارد.».

اما مدافعان حقوق بشر متعهد شده‌اند که به فشار برای پاسخگویی در مورد نسل‌کشی ادامه دهند.

پیامی گذرا به فلسطینیان

ترامپ در اظهارات خود در طول روز دوشنبه، به طور نمادین دور پیروزی زد و بر آنچه که گفت آینده‌ای درخشان برای اسرائیل و منطقه گسترده‌تر خواهد بود، تمرکز کرد.

اما او در سخنرانی خود در کنست پیام کوتاهی به فلسطینیان داشت. رئیس‌جمهور آمریکا از فلسطینیان در غزه خواست تا بر «ثبات، امنیت، کرامت و توسعه اقتصادی» تمرکز کنند.

هیچ اشاره‌ای به جنایات اسرائیل یا دهه‌ها آوارگی، مصادره اموال و اشغال که دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید به اندازه آپارتاید است، نشد.

ترامپ گفت: «انتخاب برای فلسطینیان نمی‌تواند واضح‌تر باشد. این فرصت آنان است تا برای همیشه از راه ترور و خشونت - که افراطی بوده است - بازگردند و نیرو‌های شریر نفرت را که در میان آنها هستند، تبعید کنند.»

او ادعای خود را مبنی بر اینکه شکایات فلسطینیان از اسرائیل ناشی از نفرت است، نه شرایط مادی که اسرائیل بر آنان تحمیل کرده است، تکرار کرد.

ترامپ در مورد فلسطینیان گفت: «پس از درد و رنج و مرگ و مشقت فوق‌العاده، اکنون زمان آن است که به جای تلاش برای تخریب اسرائیل، بر ساختن مردم خود تمرکز کنند.»

او در هیچ نقطه‌ای حق فلسطینیان برای داشتن دولت خود را به رسمیت نشناخت.

سیگنال‌های مختلط به ایران

ترامپ بار دیگر ادعا کرد که حملات ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران در اوایل امسال، برنامه هسته‌ای این کشور را نابود کرد.

او همچنین با تشویق اسرائیل، آن را به خاطر کشتن فرماندهان ارشد نظامی ایران و بسیاری از دانشمندان هسته‌ای این کشور مورد تحسین قرار داد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که اگر اسرائیل و آمریکا به ایران حمله نمی‌کردند، معامله غزه انجام نمی‌شد. او گفت که حذف برنامه هسته‌ای ایران راه را برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی کشور‌های عربی بیشتر با اسرائیل هموار می‌کند.

ترامپ در مذاکره با تهران در را باز گذاشت. او گفت: «فکر می‌کنم ایران همراه خواهد شد.»

بررسی اظهارات ترامپ حاکی از این است که او همچنان موقعیت آمریکا به عنوان بزرگترین متحد اسرائیل را حفظ کرده و چه بسا در حال ارتقا دادن آن است. ترامپ در بسیاری از موارد یا به طرح آتش بس در غزه افتخار می کند و یا از اسرائیل حمایت می کند و توجه چندانی به زجری که مردم فلسطین در طول دهه ها دیده اند، ندارد.

