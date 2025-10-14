باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین شمش طلای سرمایه گذاران خارجی در مرکز مبادله عرضه شد و به زودی حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای جدید توسط سرمایهگذاران خارجی جدید وارد کشور شده و در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش خواهد رسید.
این عرضهها پیرو مصوبه اخیر هیأت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایهگذاران خارجی صورت گرفته است.
طی هفتههای اخیر دو سرمایهگذار خارجی در حوزههای صنعت فولاد و همچنین سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به واردات شمش طلای استاندارد به ارزش چهار میلیون دلار و فروش آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کردهاند.
با برنامهریزیهای انجام شده، به زودی حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای جدید توسط سرمایهگذاران خارجی وارد کشور شده و در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش خواهد رسید.