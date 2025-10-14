باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال از روز شنبه ۱۹ مهر و پس از پنج روز تعطیلی، دور جدید تمرینات خود را زیر نظر ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی این تیم، آغاز کرد. تمرینات جدید در آمادهسازی برای دیدار با مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار میشود.
ساپینتو که مدتی از هدایت تیم دور بود، در دیدار برابر مس که روز جمعه ۲۵ مهر برگزار میشود، بار دیگر روی نیمکت آبیپوشان خواهد نشست و برای نخستینبار در فصل بیست و پنجم، هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت.
روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، که در دیدار مقابل چادرملو مصدوم شده بود و پس از آن با درگذشت پدر همسرش روبهرو شد، پس از سه روز غیبت، امروز (سهشنبه ۲۲ مهر) تمرینات اختصاصی خود را از سر خواهد گرفت. همچنین ابوالفضل جلالی که با مصدومیت جزئی مواجه بود، از امروز به تمرینات استقلال بازمیگردد.
رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی و ملیپوش استقلال، که در دو دیدار اخیر تیم ملی کشورش برابر کویت و اروگوئه حضور داشت، قرار است فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر) به تمرینات آبیپوشان ملحق شود و در آمادهسازی تیم برای مسابقات پیشرو شرکت کند.