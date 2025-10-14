پاسارگاد مازندران در هفته سوم مسابقات گروه دوم لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور به یک مساوی ارزشمند مقابل تیم صدرنشین سپاهان در اصفهان دست یافت و نساجی هم در تبریز باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته سوم مسابقات گروه دوم لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور پاسارگاد مازندران میزبانش سپاهان را با تساوی بدون گل در ورزشگاه آب منطقه‌ای اصفهان متوقف کرد و نساجی مازندران با دریافت گل از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۹۷ برابر تراکتورسازی تبریز شکست خورد.

آرشا مقصودی زننده تک گل نساجی مازندران در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه قویدل تبریز بود.

پاسارگاد مازندران با ترکیب امیر عباسی، امین فرجی، امیرحسین ولی نیا، ایمان حبیب پور، امیر اسدی، امیر سمندری، محمد نوروزی، ابوالفضل یزدانی، ایلیا طهماسب پور، مهدی رضانژاد و ابوالفضل ملکی به مصاف تیم سپاهان اصفهان به میدان رفت.

امیرمحمد سیفی، امیرسعید جعفری، امیرحسین باباجانزاده، علی اکبر صدفی، ابوالفضل داودی، آرشا مقصودی، حسام هاشم‌زاده، محمدحسین حسین‌پور، امیرعلی عبدی، عرشیا فضلی و احسان نوایی، ترکیب ۱۱ نفره تیم جوانان نساجی مازندران را در مسابقه با تراکتورسازی تبریز تشکیل می‌دادند.

سپاهان اصفهان با ۷ امتیاز صدر جدول گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد و تراکتورسازی تبریز هم با ۶ امتیاز در تعقیب صدرنشین است.

پاسارگاد مازندران با ۲ تساوی، ۱ باخت و ۲ امتیاز، رتبه پنجم گروه را به خود اختصاص داده است.

نساجی مازندران که یک بازی کمتر انجام داده است با ۱ تساوی، ۱ باخت و ۱ امتیاز در انتهای جدول ۷ تیمی گروه دوم لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور ایستاده است.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مسابقات فوتبال
خبرهای مرتبط
شکست امید‌های نساجی در اراک
شگفتی سازی‌ ام کی ان گلوگاه در جام حذفی فوتبال کشور
تساوی کشاورز نوین طبرستان و شکست شهروند جوان نور در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرط اصلی پایداری شبکه در زمستان
دستگیری عامل قطع درختان جنگل ایزدشهر
آخرین اخبار
دستگیری عامل قطع درختان جنگل ایزدشهر
صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرط اصلی پایداری شبکه در زمستان
جلوگیری از گرانی‌های غیرمجاز مرغ؛ بیش از ۷ تن مرغ گرم در شهرستان بابلسر توزیع شد
اورژانس بابل همچنان درگیر با مزاحمان تلفنی! + فیلم
حذف نقاط پرتصادف جاده های مازندران، فوتی‌های حوادث رانندگی را کاهش داد
ناکامی شکارچیان در بابل + فیلم
تساوی ارزشمند پاسارگاد مازندران در اصفهان و شکست نساجی در تبریز
آغاز عملیات اجرایی تونل ۱۸۳۰ متری محور هراز
پرونده عرضه خارج از شبکه آرد روی میز تعزیرات