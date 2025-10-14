باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چه تعدادی از افراد در آزمون HSE سال گذشته جذب شدند؟ + فیلم

رئیس مرکز علمی کاربردی اجتماعی فرهنگی سازمان مدیریت بحران در خصوص آزمون HSE سال گذشته نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی طباطبایی، رئیس مرکز علمی کاربردی اجتماعی فرهنگی سازمان مدیریت بحران در مورد آزمون HSE سال گذشته توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

