اسرای تازه آزاده شده فلسطینی زندان‌های اسرائیل از جمله عوفر را به کشتارگاه تشبیه کرده و از ضرب و شتم، گرسنگی سیستماتیک و تحقیر‌های مداوم خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسرای فلسطینی که روز دوشنبه در چارچوب توافق آتش‌بس غزه از زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل آزاد شدند، بار دیگر نشانه‌هایی از شکنجه و گرسنگی شدید را داشتند.

رژیم تروریستی اسرائیل روز دوشنبه، به عنوان بخشی از جدیدترین توافق تبادل اسرا با مقاومت فلسطین در غزه، ۱۹۶۸ نفر از اسرای فلسطینی را آزاد کرد. در میان آنها ۲۵۰ نفر با حکم حبس ابد و ۱۷۱۸ نفر از اهالی غزه بودند که در طول جنگ و نسل‌کشی اخیر این رژیم تروریستی در غزه ربوده شده بودند.

کتک‌خورده و تحقیرشده

اسرای آزادشده فلسطینی زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل را «کشتارگاه» توصیف کرده و گفتند که در آنجا کتک خورده و تحقیر شده‌اند. 

محمد الخلیلی، برادر ابراهیم الخلیلی (خبرنگار الجزیره) که بیش از ۱۹ ماه بدون هیچ اتهامی در بازداشت بود، دوران سخت خود را «یک مبارزه بزرگ» توصیف کرد. الخلیلی گفت: «ما کتک خوردیم و تحقیر شدیم. رنج زیادی کشیدیم. اما شکر خدا، اکنون همه چیز تمام شده است.»

عبدالله ابو رافع آزادی خود را «احساسی فوق‌العاده» توصیف کرد. او گفت: «ما در کشتارگاه بودیم، نه زندان. متاسفانه ما در کشتارگاهی به نام زندان عوفر بودیم. بسیاری از جوانان هنوز آنجا هستند. وضعیت در زندان‌های اسرائیل بسیار دشوار است. تشکی وجود ندارد. آنها همیشه تشک‌ها را می‌برند. وضعیت غذا سخت است. شرایط در آنجا دشوار است.»

یاسین ابو عمرا، یکی دیگر از اسرای آزادشده، وضعیت زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل را «خیلی خیلی بد» توصیف کرد. او گفت: «از نظر غذا، ظلم و ستم، و کتک خوردن، همه چیز بد بود. غذا و نوشیدنی وجود نداشت. من چهار روز بود که چیزی نخورده بودم. اینجا به من دو شیرینی دادند و خوردم.»

آزادی بی‌قیمت

سائد شبیر، که او نیز روز دوشنبه آزاد شد، گفت که نمی‌داند چگونه احساسات خود را بیان کند. او اظهار داشت: «این احساس وصف‌ناپذیر است. دیدن خورشید بدون میله‌ها، احساسی است که قابل بیان نیست. دستانم از غل و زنجیر آزاد است. آزادی قیمتی ندارد.»

در شهر رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، اسرای فلسطینی آزادشده با جمعیت مشتاقی رو‌به‌رو شدند که چنان انبوه بودند که آنها به‌سختی توانستند از اتوبوسی که آنها را از زندان رسانده بود، پیاده شوند.

مهدی رمضان، در کنار والدینش پس از آزادی از زندان، گفت: «احساسی وصف‌ناپذیر است، یک تولد دوباره است.»

روایت‌های تکان‌دهنده شکنجه عریان

سادی ابوسید، روزنامه‌نگار زندانی فلسطینی، پس از آزادی، روایتی هولناک از زندگی درون زندان رژیم تروریستی اسرائیل ارائه داد. ابوسید گفت: «من دو سال گذشته گرسنگی کشیدم. به خدا قسم، به ما غذا نمی‌دادند. ما را برهنه نگه می‌داشتند. ما را شب و روز در حالی که برهنه بودیم، کتک می‌زدند. ما شکنجه شدیم.»

او افزود: «تا آخرین روزمان در زندان اسرائیل، ما را می‌کشیدند و می‌زدند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. ما هر نوع شکنجه، اعم از عاطفی و جسمی، را تحمل کردیم.»

این اسیر آزاده فلسطینی اضافه کرد: «حتی نمی‌توانستیم بخوابیم. ما را با تهدید به فرزندانمان شکنجه می‌کردند. به من گفتند فرزندانم را کشته‌اند. به ما گفتند که غزه ویران شده است. من به اینجا آمدم و دیدم که همه چیز از بین رفته است. شبیه آخرالزمان است. همه چیز فرق کرده است.»

یکی از بستگان صابر مسالمه، که در سال ۲۰۰۲ بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود و ۲۴ سال زندانی بود، گفت: «او شبیه یک جسد مرده است. اما ما او را دوباره به زندگی باز خواهیم گرداند.»

سیاست سیستماتیک آزار و اذیت

به گفته گروه‌های حامی اسیران فلسطینی، هر بار که اسرا آزاد می‌شوند، وضعیت جسمی آنها نشان‌دهنده سطح جنایاتی است که علیه آنها انجام شده است، از جمله شکنجه‌هایی که پس از ۷ اکتبر در سطح «بی‌سابقه‌ای» بوده، «جنایات گرسنگی، جنایات پزشکی سیستماتیک و آلودگی تعدادی از آنها به بیماری گال، علاوه بر ضرب و شتم شدید» که اسرا قبل از آزادی متحمل شده‌اند.

منبع: قدس نیوز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
برای پی بردن به حقایق غده سرطانی و تروریستی صهیونیستی
عکس اسیران فلیسطینی قبل از زندان و
بعد از زندان. واقعیت شکتجه و سختی و ازار روحی و جسمی انها را میتوانید ببنید
..انگاری که صد سال پیر شده اند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تبارک الله به صبر مردم غزه بر جنایتهای حیوانات وحشی به نام اسراییل
همه اینها مدیون خون شهدای طوفان الاقصی، سربازان جبهه مقاومت و مردم فداکار و صبور غزه و لبنان و یمن هستند
خسته نباشید و خدا قوت به همه نقش آفرینان این آزادی
اگر فقط طوفان القصی نتیجه اش این آزادی بود هم می ارزید هر چند که نتایج آن بسیار بیشتر از خواری و خفت اسراییل و آزادی زندانیان و آزادی خاک غزه است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱
۳
پاسخ دادن
