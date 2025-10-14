وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵، به نام «سال فرهنگی ایران و ترکیه» گفت: امیدواریم روابط بین دو کشور گستره بیشتری پیدا کند.

حافظ، آغازگر «سال فرهنگی ایران و ترکیه»؛

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی در جریان سفر به ترکیه برای شرکت در آیین بزرگداشت حافظ شیرازی اظهارداشت: سال ۲۰۲۵، به نام «سال فرهنگی ایران و ترکیه» مطرح بوده و دو کشور بر این موضوع توافق کرده‌اند.

وی گفت: البته به دلیل اتفاقاتی که در ایران و منطقه داشتیم، مقداری آغاز برنامه‌ها با تاخیر انجام شده است اما به مناسبت سالروز بزرگداشت حافظ برنامه‌ای در ترکیه برنامه‌ریزی شده است که برگزاری نشست‌هایی درباره حافظ و اجرای گروه «سازهای ایرانی» ارکستر موسیقی ملی ایران از جمله آنهاست.

صالحی افزود: علاوه بر این برنامه‌ها، دیداری با مقامات ترکیه و شخصیت‌های فرهنگی ترکیه خواهیم داشت، بازدید از بعضی از مراکز فرهنگی این کشور و گفت وگو با برخی از نهادهای ایرانی که در حوزه فرهنگ در ترکیه فعالیت می‌کنند، دیدار با ایران‌شناسان و افرادی که در حوزه ایران و زبان فارسی در ترکیه فعالیت می‌کنند، از دیگر برنامه‌های سفر به ترکیه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امیدواریم این روابط عمق و گستره بیشتری پیدا کند و به سیاست جدی دولت چهاردهم در روابط گسترده‌تر با همسایگان کمک کند.

کتابخانه‌ها بخش مهمی از میراث گذشته برای آینده هستند

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه (۲۰ مهر) از کتابخانه «ملت» ترکیه در مجموعه کاخ ریاست جمهوری این کشور بازدید و با مسئولان آن گفت‌وگو کرد.

سیدعباس صالحی پس از شنیدن توضیحات مسئولان کتابخانه اظهارداشت: کتابخانه ملی ایران در حوزه‌های مختلف اقدامات مطلوبی انجام داده است و می‌توانند با کتابخانه ملت ترکیه نیز ارتباط برقرار و رویه‌ای هم‌افزا ایجاد کنند.

وی با برشمردن برخی از اقدامات انجام شده در ارتباط با کتابخانه‌ها، افزود: بخشی از این اقدامات به نسخ خطی بازمی‌گردد چراکه نسخه‌های خطی برجسته‌ای در دو کشور وجود دارد و همکاری‌های قابل توجهی میان ایران و ترکیه برقرار است که می‌تواند افزایش یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: این امکان وجود دارد که میان کتابخانه ملی ایران و برخی دیگر از کتابخانه‌های ایران با کتابخانه ملت تفاهم‌نامه‌ای برقرار شود چراکه بخش مهمی از میراث‌ خطی اسلامی در ایران و ترکیه قرار دارد و کمک‌های دو کشور در این زمینه حتما به فرهنگ و علم یاری می‌رساند.

صالحی گفت: بخش قابل توجهی از میراث کشورها به نحوی باهم ارتباط دارد و هر مقدار اطلاعاتمان در مورد یکدیگر بیشتر شود در نتیجه آن شناختمان نسبت به کشور خودمان نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حوزه میراث‌ دیجیتال نیز اقداماتی در ایران انجام شده و تجربیات خوبی به دست آمده است‌، اظهارداشت: مساله دیگر «هوش مصنوعی و کتابخانه» است که در این زمینه نیز فعالیت‌هایی صورت گرفته از جمله اینکه چگونه می‌توان به واسطه هوش مصنوعی از اطلاعات بهره بیشتری برد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه کتابخانه‌ها بخش مهمی از میراث گذشته و زیربنابی برای آینده انسان هستند، افزود: افزایش ارتباطات با کتابخانه‌ها موجب می‌شود علاوه بر اینکه گذشته را بهتر بشناسیم، برای آینده نیز چشم‌انداز بهتری تصویر کنیم.

صالحی بیان کرد: امیدوار هستم حضور ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای بهبود روابط میان کتابخانه‌های دو کشور اثرگذار باشد.

همچنین در این بازدید رئیس کتابخانه ملت توضیحاتی در مورد این کتابخانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد.

در پایان نیز چند جلد کتاب توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئولان کتابخانه ملت و کتاب «مثنوی معنوی به زبان فارسی» توسط مسئولان کتابخانه ملت به وزیر فرهنگ اهدا شد.

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی