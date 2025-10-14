مدیرعامل منطقه آزاد اینچه برون از امضای دو قرارداد مهم عمرانی در راستای توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - ملک حسینی با بیان اینکه این اقدام در ادامه اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه عمرانی منطقه صورت گرفته است، گفت: امروز دو قرارداد بسیار مهم در حوزه گردشگری و لجستیک به امضا رسید که می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه‌برون ایفا کند.

مدیرعامل سازمان در تشریح جزئیات این قرارداد‌ها افزود: قرارداد نخست در زون گردشگری منعقد شد و مربوط به احداث یک مجتمع گردشگری، تجاری، رفاهی و اقامتی در زمینی به مساحت ۱۴۰ هزار مترمربع است. این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد ریال و در مدت زمان ۳۰ ماه کاری اجرا خواهد شد و به‌طور قطع تأثیر چشمگیری در بهبود منظر شهری و محیط پیرامونی منطقه آزاد اینچه‌برون خواهد داشت.

حسینی در ادامه از امضای دومین قرارداد در زون لجستیکی منطقه خبر داد و گفت: این پروژه شامل ایجاد یک پایانه تختی بارگیری کانتینری است که با توجه به نیاز‌های داخلی و بین‌المللی، نقش مؤثری در تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت کالا خواهد داشت. پروژه مذکور در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیون یورو اجرا می‌شود و حداکثر طی شش ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون در پایان تأکید کرد: اجرای این دو پروژه ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و تبدیل منطقه آزاد اینچه‌برون به یکی از قطب‌های اقتصادی شمال شرق کشور خواهد بود.

