باشگاه خبرنگاران جوان ؛در پی اجرای طرح مشترک نظارتی اتحادیه نانوایان و فرمانداری بندرعباس، بازرسی‌های میدانی از نانوایی‌های سطح شهر انجام و ۱۱ واحد نان سنگک متخلف شناسایی و پلمپ شد.

این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تخلفات صنفی و اجرای دقیق مقررات نظام صنفی به اجرا درآمد.

حجت‌الاسلام زرنگاری، معاون فرمانداری بندرعباس، در حاشیه اجرای این طرح گفت:

برخورد با متخلفان صنفی با جدیت دنبال می‌شود و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست. سلامت اقتصادی و رضایت شهروندان اولویت اصلی ماست.

همچنین محمد شجاعی، رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس، با تأکید بر لزوم رعایت اصول صنفی اظهار داشت:

رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پایبندی به قوانین نظام صنفی از مهم‌ترین تعهدات صنف نانوایان است. با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

طرح نظارتی یادشده در راستای ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صنفی در بندرعباس اجرا شده و مسئولان وعده داده‌اند که این روند به‌صورت مستمر ادامه یابد.

منبع:روابط عمومی اتحادیه نانوایان بندرعباس