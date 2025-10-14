باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت «روز جهانی کاهش خطر رویدادهای طبیعی» هشدار داد که افغانستان در میان شش کشور آسیبپذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، این کشور در سالهای اخیر شاهد رویدادهای طبیعی مرگباری از جمله سیلابها، خشکسالی و زلزلههای ویرانگر بوده و نیازمند برنامهریزی فوری برای کاهش خطرات و تقویت مقاومت جوامع محلی است.
سازمان ملل تأکید کرد که اثرات این بلایا بر همه یکسان نیست و افراد به حاشیهراندهشده، بهویژه زنان و دختران، نخستین قربانیان و آخرین بهبودیافتگان این بحرانها هستند. اداره توسعه ملل متحد در افغانستان نیز با اشاره به کمبود شدید کارکنان زن در بخشهای کمکرسانی، هشدار داد که محدودیتهای شغلی و سرمایهگذاری ناکافی، زنان را در خط مقدم ارائه خدمات حیاتی قرار داده است.
بر اساس آمارهای اداره هماهنگی کمکهای بشردوستانه ملل متحد (اوچا)، از دی ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نزدیک به ۷۹ هزار نفر در سراسر افغانستان از رویدادهای طبیعی متأثر شدهاند و ۲۷ ولایت از ۳۴ ولایت این کشور با بلایای طبیعی از جمله زمینلرزه، سیل، خشکسالی و رانش زمین روبرو شدهاند. سازمانهای امدادرسان نیز هشدار دادهاند که افغانستان توان کافی برای مقابله با بحرانهای اقلیمی را ندارد.