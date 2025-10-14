باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - لیلا جولایی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار کرد: یک فرد خرس قهوه‌ای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با تیغه کمباین دچار آسیب‌دیدگی شد.

او ادامه داد: در این حادثه، خرس در بخش تیغه دستگاه کمباین گرفتار شده بود که توسط کشاورزان از تیغه رهاسازی شد و پس از آن به سمت ارتفاعات اطراف منطقه متواری شد.

جولایی بیان کرد: به محض اطلاع از مشاهده خرس زخمی در این محدوده تیمی متشکل از دامپزشک و نیروی اجرایی به منطقه اعزام شدند تا نسبت به زنده‌گیری، بررسی وضعیت جسمانی و درمان احتمالی خرس آسیب‌دیده اقدام کنند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از همه ساکنان روستا‌های ده‌زیارت و چنارویه درخواست کرد ضمن حفظ آرامش نکات ایمنی را در عبور و مرور در این ناحیه رعایت کنند و در صورت مشاهده، سریعاً موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس