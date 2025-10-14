یک فرد خرس قهوه‌ای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با تیغه کمباین دچار آسیب‌دیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - لیلا جولایی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار کرد: یک فرد خرس قهوه‌ای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با تیغه کمباین دچار آسیب‌دیدگی شد.

او ادامه داد: در این حادثه، خرس در بخش تیغه دستگاه کمباین گرفتار شده بود که توسط کشاورزان از تیغه رهاسازی شد و پس از آن به سمت ارتفاعات اطراف منطقه متواری شد.

جولایی بیان کرد: به محض اطلاع از مشاهده خرس زخمی در این محدوده تیمی متشکل از دامپزشک و نیروی اجرایی به منطقه اعزام شدند تا نسبت به زنده‌گیری، بررسی وضعیت جسمانی و درمان احتمالی خرس آسیب‌دیده اقدام کنند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از همه ساکنان روستا‌های ده‌زیارت و چنارویه درخواست کرد ضمن حفظ آرامش نکات ایمنی را در عبور و مرور در این ناحیه رعایت کنند و در صورت مشاهده، سریعاً موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

زخمی شدن خرس قهوه‌ای

Iran (Islamic Republic of)
نادر
۲۳:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اعتمادی به شما برای درمان آدمیزاد نیست این که دیگه حیوان است
خدا به دادش برسه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهروز
۲۲:۲۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
نظرات نوشتهها با موضوع متناقضه. از خرس مواظبت کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
جان خودتون نمیخا درمان کنید شما هر جا پا گذاشتین حیوان بی زبون کشتین
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تمام درآمد کشور از خوزستان ولی هیچ هزینه برای خودش انجام نمیدهند واقعاً حق خوزستان رو دارید اجحاف میکنید
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آخی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
افراد محلی و بومی می توانندبیشترین کمک رو به محیط. زیست و جانوران آن داشته باشند پس باید بطور مداوم در این موارد از آنها کمک گرفت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زاگرس
۱۷:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این کمباین نیست، دستگاه چادر ذُرت هس چون این روزها موقع برداشت ذرت علوفه هست زبون بسته بین ذرت بوده و راه گم کرده و رسیده بهش، این حیوون بوده بعضی مواقع متاسفانه ادم رو با جا پودر میکنه و میاره بالا، موقع درو چادر خیلی احتیاط داره سریع میرسه، برعکس تیغه ها به گوشت حساس نیستن ولی شما اگه یه دونه میلگرد در ردیف ذرت ایستاده بگذاری دستگاه تا بهش میرسه سریع ایست میکنه و قفل میسه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
واحد خرس فرده!؟
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
پزشکا نگفتند پوست مرغ نخورید سرطان می گیرید. گازی و گرما.
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چرا حیوانی سقت میشه پوستش زیاد بو میده و مدت ها بوش خواهد ماند. علت اینکه. چون پوست با گرما و گاز. رنگ می گیره.
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تو بدون اسلحه ای که چهارتا مهندس باسواد ساختن و به تو هیچ ربطی نداره نمی تونی حتی دمب این خرس رو لمس کنی انسان! بحدی ضعیفی و آسیب پذیر
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۷:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اول یادبگیر سقط اینطوری نوشته میشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
گناه حیوون زبون بسته
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۴۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بنظرم بایدبه تورسیدگی کنن چون مثل اینکه مشکل مغزی داری.خرس پرستارطبیعته خیلی ازدرختای کوه جنگل درنتیجه جنب وجوش خرس هابه وجودمیادپس اون خرس خیلی باارزش ترازتواه
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خدا خیرتون بده حیوون گناه نداره درمانش کنید
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
,7
۱۹:۵۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ذات خراب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خب چیکار کنیم عزا بگیریم
۲۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
حیوانات هم آفریده خدا هستن. اونام برای زنده موندن تلاش می کنن. حق زندگی دارن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خیلی بیشعور و رذلی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آقای راوی حدیث.... دقیقا کدوم وفور نعمت....نه آب نه برق و ملت در فقر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۲۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
فعلا که خداوند برکت آسمان رو از ما گرفته و از زمین هم هیچی بیرون نمیزنه
Iran (Islamic Republic of)
,7
۱۹:۴۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
عرب عزیز اشتباه پیام دادی اینجا یک سایت ایرانیه این چیزا براشون کوچیکترین اهمیتی نداره اینارو برو توی سایت کشور خودت بزار حالا هر کشور عربی که هستی
۱۲
