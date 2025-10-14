ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به شرایط تأمین برق در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در دوره زمستان، شبکه با دوره کمباری مواجه است، چرا که نیاز مصرف انرژی برق به دلیل عدم استفاده از سامانههای سرمایشی تقریباً ۴۰ درصد کمتر از بار تابستان است. این عدد در شهر تهران بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات میباشد، که نشان میدهد از منظر توان تولید نیروگاهی مشکلی نداریم.
او افزود: نکته کلیدی تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههاست. در صورتی که سوخت نیروگاهها تأمین شود، هیچ مشکل و محدودیتی در تأمین برق برای مردم نخواهیم داشت. در حال حاضر، شرایط خوبی در مخازن سوخت مایع داریم و این شرایط مناسب به ما این امکان را میدهد که با تأمین مستمر نیاز سوخت، مشکلی در زمستان پیشبینی نکنیم.
ناظریان ادامه داد: با توجه به اینکه در دوره زمستان اوج مصرف سوخت گاز وجود دارد، اولویت به بخش خانگی داده میشود و عمدتاً بخشهای صنعتی و تجاری امکان استفاده از سوخت دوم و سوخت مایع را دارند. انشاءالله با تأمین کامل نیاز سوخت مایع، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت.