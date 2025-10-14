مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: ان‌شاءالله با تأمین کامل نیاز سوخت مایع، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت.  

ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به شرایط تأمین برق در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در دوره زمستان، شبکه با دوره کم‌باری مواجه است، چرا که نیاز مصرف انرژی برق به دلیل عدم استفاده از سامانه‌های سرمایشی تقریباً ۴۰ درصد کمتر از بار تابستان است. این عدد در شهر تهران بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات می‌باشد، که نشان می‌دهد از منظر توان تولید نیروگاهی مشکلی نداریم. 

او افزود: نکته کلیدی تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌هاست. در صورتی که سوخت نیروگاه‌ها تأمین شود، هیچ مشکل و محدودیتی در تأمین برق برای مردم نخواهیم داشت. در حال حاضر، شرایط خوبی در مخازن سوخت مایع داریم و این شرایط مناسب به ما این امکان را می‌دهد که با تأمین مستمر نیاز سوخت، مشکلی در زمستان پیش‌بینی نکنیم. 

ناظریان ادامه داد: با توجه به اینکه در دوره زمستان اوج مصرف سوخت گاز وجود دارد، اولویت به بخش خانگی داده می‌شود و عمدتاً بخش‌های صنعتی و تجاری امکان استفاده از سوخت دوم و سوخت مایع را دارند. ان‌شاءالله با تأمین کامل نیاز سوخت مایع، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت. 

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
به قاچاچیها نفروشند بهتر است باید کنترل شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آقای وزیر نفت توپ رو انداخت تو زمین شما بیا جواب بده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آقای وزیر نفت توپ رو انداخت تو زمین شما بیا جواب بده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
کی میخونه خسته نشدی شاهنامه نوشتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی از سوخت مخازن برای قاچاق سازمان یافته دایمی استفاده می شود هرگز این مخازن پر نمی شوند و روی آنها برای تولید برق نمی توان حساب کرد!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
واقعا شورشو در آوردی
