باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سحر تاجبخش مسلمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، در نشست خبری خود با تأکید بر نقش مخاطرات جوی و اقلیمی در حوزه تابآوری و کاهش خطر، به روند تغییرات اقلیم و آثار آن پرداخت.
وی به افزایش قابلتوجه میانگین دمای جهانی و تشدید پدیدههای حدی اقلیمی اشاره کرد و افزود: روند افزایش دما ۰.۴ درجه سانتیگراد در هر دهه و کاهش بارش باعث شد سال ۱۴۰۳ از خشکترین سالها باشد.
وی به توسعه سامانههای هشدار سریع چندمخاطرهای اشاره کرد که نیازمند دادههای دقیق از آسیبپذیری زیرساختها و جمعیت است.
او از اجرای پروژههای پیشبینی سیل، پایش دبی رودخانهها و هشدار سریع گردوغبار خبر داد.
وی با اشاره به همکاری مشترک با سازمان محیطزیست برای تأمین منابع مالی از صندوق اقلیم سبز تأکید کرد: هشدارهای زودهنگام تنها اطلاعرسانی نیست، بلکه هر دلار سرمایهگذاری در این حوزه تا ۹ دلار از خسارات احتمالی جلوگیری میکند و اجرای کامل این سامانهها کشور را به سوی جامعهای پایدار، مقاوم و کمریسک هدایت خواهد کرد.
در ادامه این برنامه غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به وظایف مرکز تحقیقات در حوزه تابآوری و کاهش خطر، گزارشی از اقدامات این مرکز ارائه کرد. وی افزود: مرکز مأمور شناسایی محدوده گسلها و تدوین دستورالعملهای ساختوساز است که در چند شهر ابلاغ شده و در سایر شهرها در حال نهایی شدن است.
به گفته او، توسعه شبکه شتابنگاری کشور با بیش از ۱۶۰۰ دستگاه نصبشده و برنامه افزایش هزار دستگاه دیگر از اقدامات در دست اجراست.
وی از طراحی سامانه پاسخ سریع زلزله و شناسایی ساختمانهای ناایمن خبر داد و افزود کنترل ساختوساز در مناطق پرخطر نیز در دستور کار است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعهای کشور، ریشه بسیاری از بحرانها را در توسعه ناپایدار و تصمیمهای مغایر با الزامات محیطزیستی دانست و تصریح کرد: فعالیتهای صنعتی و عمرانی بدون ارزیابی اثرات محیطزیستی اجرا میشوند و بحران را تشدید میکنند.
او با تأکید بر لزوم پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه محیطزیست و مدیریت بحران، افزود: قوانین توسعهای باید با الزامات زیستمحیطی هماهنگ شوند و بیمه میتواند بهعنوان ابزاری حفاظتی و کنترلی در کاهش خطر و مدیریت بحران نقش مؤثری ایفا کند.