باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ایران خودرو با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه ۲۷ مهر در کدال خبر داد.

ایران خودرو در خصوص پاسخ نامه سازمان بورس مبنی بر توقف نماد از ۱۹ مهر و عدم اقدام شرکت برای انتشار اطلاعات، اعلام کرد: سازمان حمایت در مهلت یک ماه مندرج در بند ١-٣ ماده ٣ مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی تا ۱۱ شهریور (اصلاحی طی مصوبه ۴ و ۱۱ شهریور) پاسخ قانونی را به این شرکت ارسال نکرد و مهلت اعلام نظر آن سازمان درخصوص قیمت‌های پیشنهادی این شرکت ۱۷ مهر به اتمام رسیده است؛ لذا این شرکت ضمن تأکید بر حقوق مکتسبه خود حاصل از نامه ۱۸ شهریور (تصویر پیوست) به منظور تنظیم روابط با مردم در این شرایط اقتصادی سعی در تعدیل جدول تثبیت شده و مکتسبه قیمت‌ها به نحوی که مصالح سهامداران و مشتریان رعایت شود را دارد که این موضوع در دست بررسی است و حداکثر تا ۲۷ مهر قیمت‌های نهایی در سامانه کدال افشاء می‌شود.