ایران خودرو اعلام کرد: با توجه به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی، قیمت نهایی محصولات یکشنبه ۲۷ مهر در سامانه کدال اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ایران خودرو با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه ۲۷ مهر در کدال خبر داد.

ایران خودرو در خصوص پاسخ نامه سازمان بورس مبنی بر توقف نماد از ۱۹ مهر و عدم اقدام شرکت برای انتشار اطلاعات، اعلام کرد: سازمان حمایت در مهلت یک ماه مندرج در بند ١-٣ ماده ٣ مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی تا ۱۱ شهریور (اصلاحی طی مصوبه ۴ و ۱۱ شهریور) پاسخ قانونی را به این شرکت ارسال نکرد و مهلت اعلام نظر آن سازمان درخصوص قیمت‌های پیشنهادی این شرکت ۱۷ مهر به اتمام رسیده است؛ لذا این شرکت ضمن تأکید بر حقوق مکتسبه خود حاصل از نامه ۱۸ شهریور (تصویر پیوست) به منظور تنظیم روابط با مردم در این شرایط اقتصادی سعی در تعدیل جدول تثبیت شده و مکتسبه قیمت‌ها به نحوی که مصالح سهامداران و مشتریان رعایت شود را دارد که این موضوع در دست بررسی است و حداکثر تا ۲۷ مهر قیمت‌های نهایی در سامانه کدال افشاء می‌شود.

قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
مشکلات گارانتی نمایندگی های ایران خودرو از زبان شهروندخبرنگار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مرحبا ، باز لگن های خودتون رو افزایش قیمت بدید بندازید به مردم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سالی ۱۴ بار قیمتها رو افزایش میدهید و باز میگویید زیان میکنیم ، پس ببینید ایراد از کجاست ، البته مردم میدانند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
الان داره نزدیک سه ماه میشه بی ماشین شدم ، چون در طرح خودرو فرسوده برنده ایران خودرو شدم حالا که ماشین رو تحویل دادم سه ماهه از پیامک واریز وجه خبری نیست و هربار تماس میگیرم یه بهانه تازه آوردن. هیچ کسی و هیچ نهادی پاسخگو نیست .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
?? به خودرو چه ربطی دارد بزرگوار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
هرکی به هر طریقی به مردم فشار میاره... در عوض منتخب 16میلیونی قیصری راه میره...
۰
۸
پاسخ دادن
