وزیر بهداشت، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت کشورمان به همراه هیأتی بلندپایه، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

این نشست از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ مهرماه در قاهره برگزار می‌شود و در جریان آن، مهم‌ترین موضوعات بهداشتی منطقه، از جمله ریشه‌کنی فلج اطفال، شرایط اضطراری بهداشتی، برنامه‌های ایمن‌سازی، مراقبت‌های تسکینی، تغییرات اقلیمی و نیز آثار تحریم‌ها بر سلامت عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این اجلاس، نقطه‌نظرات فنی جمهوری اسلامی ایران توسط، وزیر بهداشت و مدیران حاضر در نشست ارائه خواهد شد.

همچنین در حاشیه این رویداد، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با خانم دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نیز با شماری از وزرای بهداشت کشور‌های منطقه دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، مصر ، سازمان جهانی بهداشت
خبرهای مرتبط
خبر خوش وزیر بهداشت برای پرداخت بدهی‌های دارو و تجهیزات پزشکی
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
وزیر بهداشت تاکید کرد:
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
معمولا کارشناسا میرن
۰
۰
پاسخ دادن
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
جزئیات رایگان‌سازی هزینه سیم‌کشی و اتصال فیبرنوری
بومی‌سازی فناوری دستگاه‌های خشک‌کن سرمایی (فریزدرایر) در ایران با وجود تحریم‌ها
اعلام زمان انجام مصاحبه از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
آیا پوست می‌تواند سلامت روان را نشان دهد؟!
معجون خانگی افزایش وزن برای افراد لاغر + فیلم
دلیل اجباری نبودن غربالگری بارداری + فیلم
ناسا فاش کرد: زمین در دهه‌های گذشته کم‌نورتر شده است
هشدار سازمان جهانی بهداشت در مورد افزایش مقاومت دارویی در میان عوامل بیماری‌زا
سه حمله سایبری مهم به زیرساخت‌های کشور دفع شد
آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد
سپتامبر ۲۰۲۵ سومین ماه گرم ثبت شده برای مشاهدات آب و هوای جهانی بود
ویوو، تبلتی با مشخصات عالی و قیمت رقابتی عرضه می‌کند
آرایش بیش از حد چه آثار مخربی دارد؟
آغاز ثبت‌نام دهمین آزمون انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی ایران
اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
فرمول دمنوش ضد سرماخوردگی + فیلم
بررسی انواع زخم‌ها و نشانه‌های خطرناک آنها + فیلم
وزیر بهداشت برای شرکت در نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی به مصر سفر کرد
پوشش بیمه‌ای کامل مراقبت‌های تسکینی تا پایان سال ۱۴۰۴ ممکن می‌شود
کمبود بیش از ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی در مدارس کشور
در مسیر حذف سل تا چند سال آینده قرار داریم
رونمایی از «جامع‌ترین پژوهش سقط جنین»؛ کاهش چشمگیر سقط عمدی در ایران پس از ۲۰ سال