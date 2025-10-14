باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت کشورمان به همراه هیأتی بلندپایه، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

این نشست از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ مهرماه در قاهره برگزار می‌شود و در جریان آن، مهم‌ترین موضوعات بهداشتی منطقه، از جمله ریشه‌کنی فلج اطفال، شرایط اضطراری بهداشتی، برنامه‌های ایمن‌سازی، مراقبت‌های تسکینی، تغییرات اقلیمی و نیز آثار تحریم‌ها بر سلامت عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این اجلاس، نقطه‌نظرات فنی جمهوری اسلامی ایران توسط، وزیر بهداشت و مدیران حاضر در نشست ارائه خواهد شد.

همچنین در حاشیه این رویداد، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با خانم دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نیز با شماری از وزرای بهداشت کشور‌های منطقه دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع: وزارت بهداشت